Landgericht Regensburg weist Schmerzensgeldklage eines ehemaligen Domspatzen-Mitglieds ab

Ein ehemaliger Schüler der Domspatzen klagte auf Schmerzensgeld und Schadenersatz für sexuellen Missbrauch in den frühen 1990er Jahren. Das Landgericht Regensburg wies die Klage unter anderem wegen Verjährung ab. Das Bistum hatte die Vorwürfe mit Nichtwissen bestritten. Während die Kirche freiwillige Millionenbeträge zahlte, bleiben gerichtlich zugesprochene Entschädigungen aus.

Das Landgericht Regensburg hat die Schmerzensgeld klage eines ehemaligen Mitglieds der Domspatzen abgewiesen. Der Kläger, der laut eigenen Angaben in den frühen 1990er Jahren in der Vorschule des renommierten Knabenchors sexuell missbraucht und misshandelt wurde, forderte rund 400.000 Euro an Schmerzensgeld , Verdienstausfall und Schadenersatz.

Zuvor hatte das Bistum Regensburg bereits eine freiwillige Zahlung geleistet, doch vor Gericht ging der Mann leer aus. Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem mit der Verjährung der Ansprüche. In seiner Stellungnahme betonte die Kammer jedoch, dass mit der Verjährung keine inhaltliche Entscheidung über das Bestehen der Ansprüche getroffen werde. Das Bistum hatte sich nicht nur auf Verjährung berufen, sondern sämtliche Missbrauchsvorwürfe mit Nichtwissen bestritten, also nicht als unwahr dargestellt, sondern erklärt, nicht zu wissen, was damals geschehen sei.

Kirchenrechtler Thomas Schüller weist darauf hin, dass die Verjährung ein Hauptgrund dafür sei, warum nur wenige Zivilprozesse gegen die katholische Kirche geführt werden. Inzwischen würden alle Bischöfe die Verjährung geltend machen, was von Betroffenen als große Ungerechtigkeit und erneute Abweisung empfunden werde. Matthias Katsch, Sprecher der Opferinitiative Eckiger Tisch, kritisiert, dass das deutsche Zivilrecht in der Praxis opferfeindlich sei und Unternehmen sowie Kirchen begünstige, wenn sie verklagt werden.

Im Gegensatz dazu habe die katholische Kirche im Rahmen freiwilliger Anerkennungsleistungen millionenhohe Summen an Betroffene gezahlt, etwa 5,8 Millionen Euro im Bistum Augsburg und knapp 2,6 Millionen Euro in der Erzdiözese München und Freising. Gerichtlich zugesprochenes Schmerzensgeld wurde jedoch kaum ausgezahlt, was das Vertrauen in den Rechtsweg weiter untergrabe. Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf die schwierige Rechtsposition von Missbrauchsopfern gegenüber mächtigen Institutionen und die Diskrepanz zwischen freiwilligen Leistungen und rechtlicher Anerkennung.

Der Umgang mit Verjährungsfristen bleibt ein zentraler Streitpunkt im Kampf um Aufklärung und Entschädigung





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