Landkorridor zwischen Russland und Krim: Eine dramatische Versorgungskrise droht

Der Landkorridor zwischen Russland und der annektierten Krim ist ein Lkw-Friedhof. Die Versorgungskrise auf der Halbinsel droht dramatisch zu werden. Die ukrainische Armee hat die Lufthoheit entlang der Strecke Melitopol-Tschonhar übernommen und wird gezielt russische Ausrüstung und Logistik angreifen.

Der Landkorridor zwischen Russland und der annektierten Krim gleicht einem Lkw-Friedhof. Die Versorgungskrise auf der Halbinsel droht dramatisch zu werden. Schon seit Wochen ist der Treibstoff knapp, und ukrainische Drohnen nehmen systematisch alle Lastwagen ins Visier, die Öl und Sprit auf die Krim bringen sollen.

Die Folge ist, dass entlang der Strecke zerstörte Lastwagen, ausgebrannte Panzerfahrzeuge und beschädigte Militärtechnik türmen. Die ukrainische Armee hatte mitgeteilt, dass sie die Lufthoheit entlang der Strecke Melitopol-Tschonhar im besetzten Süden des Landes übernommen hat und gezielt russische Ausrüstung und Logistik angreifen wird. Damit wird es für die russische Armee sehr schwer, Technik, Munition und Treibstoff über den zentralen Landweg auf die Krim zu bringen. Die Auswirkungen sind schon jetzt spürbar.

Benzin und Diesel wurden rationiert, weshalb die Bewohner der Halbinsel inzwischen sogar Alternativen im Supermarktregal suchen, zum Beispiel Waschbenzin. Auch Güter des täglichen Lebens werden knapp. Berichte kursieren, wonach Grundnahrungsmittel wie Zucker, Buchweizen oder Pasta rationiert werden. In den sozialen Medien ist von Hamsterkäufen die Rede.

Überprüfbar ist das nicht. Zusätzlich verschärft wird die Lage durch neue Angriffe auf Öldepots der Krim. Nach Angaben des Untergrundnetzwerks Atesh gab es Explosionen nahe dem Treibstofflager in Feodosia, aber auch aus Sewastopol, Dschankoi und Simferopol wurden Detonationen gemeldet. Bereits Mitte der Woche hatten ukrainische Drohnen ein Patrouillenschiff der Swetljak-Klasse getroffen.

Es gehört zu Putins Schwarzmeerflotte. Russland behauptete, man habe die Drohnen abgewehrt. Brisant ist, dass die Bewohner der Krim-Halbinsel auch über die Brücke von Kertsch versorgt werden könnten. Doch seit einem Angriff im Oktober 2022, bei dem ein Lkw auf der Brücke explodierte, ist zumindest Tank- und Öllastern die Überfahrt verboten.

Für den Kremlchef ist die Situation ohnehin doppelt ärgerlich: Nicht nur steht die Versorgung der wichtigen Schwarzmeerflotte auf der Kippe - auch für die vielen Russen, die jedes Jahr auf der Krim Urlaub machen, wird der Krieg einmal mehr zum Bumerang. Sie sitzen fest. In den sozialen Medien häufen sich die Beschwerden, dass Urlauber wegen des Spritmangels nicht abreisen können. Die Kertsch-Brücke im Oktober 2022: Seit dem Angriff dürfen keine mit brennbaren Flüssigkeiten beladenen Lastwagen mehr passieren.

Aus Sicht der Militärblogger des bekannten Telegram-Kanals Zapiski Veterana gibt es nur eine Lösung: Der Landkorridor müsse jetzt sofort mit Schutznetzen oder anderen ähnlichen technischen Lösungen ausgestattet werden





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