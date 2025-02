Landkreis Mainz-Bingen prämiert Bürger für „klimafreundliches Verhalten“

Eine neue Aktion des Landkreises Mainz-Bingen sorgt für Diskussionen. Bürger werden für ihr ökologisches Handeln belohnt. CDU-Politikerin Kristina Schröder sieht darin Parallelen zum chinesischen Sozialkreditsystem und kritisiert die Initiative scharf.

Der Landkreis Mainz-Bingen hat mit einer neuen Aktion für Aufsehen gesorgt. Bürger werden für ihr „klimafreundliches Verhalten“ ausgezeichnet, was insbesondere niedrigen Fleischkonsum und Mitgliedschaft in Organisationen wie „Greenpeace“ belohnt. Die Initiative wurde von CDU - Politik erin Kristina Schröder kritisiert, die auf X (Twitter) von „Tendenzen in Richtung chinesisches Sozialkreditsystem “ sprach, die sie bisher stets für „Hysterie“ gehalten habe.

Das Konzept des CDU-regierten Landkreises existiert bereits seit 2015 und zeichnet seitdem „klima- und umweltfreundliche Haushalte“ aus. Bewerber erhalten für verschiedene Kriterien Punkte, ab 150 Punkten wird die Auszeichnung verliehen. Zum Beispiel werden acht Punkte für den vorwiegend ökologischen Einkauf von Lebensmitteln vergeben. Ein Prüfer des Landkreises kontrolliert die Angaben der Bewerber vor Ort, um sicherzustellen, dass alles belegt ist. Die „grünen Hausnummern“, die Preisträger erhalten, tragen unter anderem Slogans wie „Wir sind die Brandmauer“ oder „Kein Merz im Februar“. Auch in anderen Teilen Deutschlands werden solche „grünen Hausnummern“ vergeben. Allerdings legt der Landkreis Rheinland-Pfalz den Begriff Klimaschutz besonders weit aus. So werden beispielsweise drei Punkte für die Mitgliedschaft im Öko-Verband BUND vergeben, der sich kürzlich an den Anti-CDU-Protesten beteiligt hat. Die Kreisverwaltung konnte gegenüber BILD nicht sagen, nach welchen Kriterien förderungswürdige Vereine ausgewählt werden oder wie viel Geld der Steuerzahler für die jährliche Auszeichnung und die Schilder aufwenden muss.





