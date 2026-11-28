Cyberangriffe, Drohnen und Sabotage verändern laut Landkreistag die Sicherheitslage. Was die Kreise von Land und Bund für den Ernstfall erwarten.

Cyberangriffe, Drohnen und Sabotage verändern laut Landkreistag die Sicherheitslage. Was die Kreise von Land und Bund für den Ernstfall erwarten. Schleswig - Der Schleswig-Holstein ische Landkreistag fordert Unterstützung von Land und Bund bei der zivilen Verteidigung.

Diese sei zwar eine Bundesaufgabe, müsse aber zu einem großen Teil vor Ort umgesetzt werden, so der SHLKT in einem bei einer Mitfliederversammlung in Schleswig beschlossenen Positionspapier.

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"Deshalb erwarten die Kreise von Bund und Land im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen eine klare Rollenverteilung, eindeutige Zuständigkeiten, verbindliche Entscheidungs- und Gremienstrukturen, eine angemessene Beteiligung aber auch verbindliche Vorgaben", heißt es. Die Landkreise fordern das Land auf, sich auch beim Bund für eine dauerhafte Finanzierung der kommunal erbrachten Leistungen einzusetzen. Angesichts steigender Anforderungen beim Bevölkerungsschutz solle das Land die Kommunen in diesem Bereich unterstützen und eine angemessene finanzielle und personelle Ausstattung sicherstellen.