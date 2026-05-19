Lando Norris begeistert sich bei einem Formel-E-Rennen – sieht großes Lernpotential in Rennserien mit unterschiedlichen Fahrzeugen

Landon Norris begeistert sich bei einem Formel-E-Rennen und lobt die Dynamik des Renngeschehens und das Fahrerfeld. Norris sieht großes Lernpotential in Rennserien mit unterschiedlichen Fahrzeugen, da Fahrer anteriormente werden können.

Lando Norris hat zum ersten Mal ein Formel-E- Rennen besucht und zeigte sich begeistert. Der McLaren- Star lobte die vollelektrische Rennserie in den höchsten Tönen und seine Begeisterung ist verständlich.

Norris war beeindruckt von der Dynamik des Renngeschehens und dem Fahrerfeld. Das Fahrerfeld hier ist absolute Weltklasse und man sieht hier Spitzensportler, einige der besten Fahrer der Welt. Norris möchte irgendwann selbst ein paar Runden drehen. Neben seinen Gesprächen mit Fahrern wie Jake Dennis besuchte Norris am Sonntag den Titelverteidiger Oliver Rowland und kam auf Rang 12 ins Ziel.

Auch Antonio Felix da Costa und Mitch Evans lieferten tolle Leistungen. Obwohl die Saison für Mitch Evans nach den Rennen am Samstag bereits gelaufen schien, zeigte er mit seinem starken Comeback bereits gezeigt, dass er in der Weltmeisterschaft eine weitere Rolle spielt. Land Norris kam mit Rang 12 ins Ziel, der deutsche Weltmeister von 2024 belegte nur den 12. Platz und musste sich nach einem Unfall im Vorgängerrennen mit Nico Müller arrangieren





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