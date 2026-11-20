Formel-1-Weltmeister Lando Norris setzt auf Mercedes-Pilot George Russell für die Rolle des neuen James Bond. Russell selbst reagiert mit Humor und bekräftigt seine Begeisterung für die Icon-Figur.

Während die Glitzermetropole Las Vegas aktuell vollständig im Zeichen der Formel-1-Saison und des bevorstehenden Großen Preises von Las Vegas steht, rücken die Themen rund um den Automobilrennsport und die Unterhaltungsindustrie ungewöhnlich nah beieinander auf. Die Vorstellung von Robert Pattinson, dem vierzigjährigen britischen Schauspieler, als neuer James Bond hat im Fahrerlager für erhebliche Debatten gesorgt. Weltmeister Lando Norris, selbst zweiundzwanzig Jahre alt, hat sich eindeutig positioniert und einen seiner direkten Konkurrenten in den Vordergrund gestellt. Norris plädiert vehement dafür, den zweiundzwanzigjährigen George Russell für die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt zu verpflichten, anstatt Pattinson zu wählen.

Norris begründet seine Empfehlung

Die Frage nach dem perfekten Nachfolger für die ikonische Rolle kam am Mittwoch während des Medientags vor dem Rennen auf. Norris, der als McLaren-Star bekannt ist, ließ sich bei der Befragung durch Reporter nicht lange ins Gewissen reden. Sein Vorschlag fiel klar und unmissverständlich aus: George Russell wäre die ideale Besetzung. Norris führte als Hauptargument an, dass Russell in der Öffentlichkeit fast ausschließlich elegante Anzüge und formelle Kleidung trägt. Diese stilistische Präsenz passe perfekt zum Image des fiktiven MI6-Agenten. Norris ist sogar der Überzeugung, dass Russell den Spitzensport verlassen würde, um die Rolle zu übernehmen, da er dafür die beste Eignung besäße und vermutlich großes Interesse daran hätte.

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Georges Reaktion auf die Vorschläge

George Russell zeigte sich von der öffentlichen Nominierung sehr amüsiert und griff den Vorschlag mit Begeisterung auf. Der Mercedes-Pilot betonte, dass James Bond seit seiner Kindheit zu seinen Lieblingsfilmen gehört. Er schwärmte offen von der Figur und der Bedeutung, die diese in der Popkultur einnimmt. Um die Ernsthaftigkeit seiner Faszination für den Agenten 007 zu unterstreichen, nannte Russell auch eine spezifische numerische Referenz. Er scherzte darüber, dass die Nummer 0063, die er während seiner Rennkarriere führt, noch für ein paar Jahre gelten würde. Erst im Anschluss an seine aktive Zeit im Motorsport könnte er über einen Wechsel in die Schauspielerei nachdenken, sollte die Chance bestehen.

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Eleganz im Fahrerlager und persönliches Umfeld

Die Einschätzung von Norris deckt sich mit der öffentlichen Wahrnehmung von Russell, der im gesamten Formel-1-Zirkus für seinen gehobenen Lifestyle bekannt ist. Im Gegensatz zur typischen Rennfahrer-Kleidung zeigt er sich außerhalb der Strecken oft in maßgeschneiderten Looks, was ihn von vielen Kollegen abhebt. Diese Eleganz extends sich auch in sein privates Umfeld. Russell ist mit der Model Carmen Montero Mundt verlobt, die ebenfalls für ihre modische Sensibilität geschätzt wird. Das Paar wurde bereits von führenden Medienhäusern wie "Vogue" als eines der stilvollsten Paare der Formel 1 ausgezeichnet, wie beispielsweise beim Wimbledon-Turnier in London im Jahr 2025 deutlich wurde.

Faktische Lage und aktueller Kontext

Trotz der humorvollen Debatten im Sportumfeld bleibt die Besetzungsfrage faktisch entschieden. Robert Pattinson wurde am vergangenen Montag offiziell als neuer James Bond vorgestellt. Er übernimmt die Rolle von Daniel Craig, der fünfundfünfzig Jahre alt ist. Craigs letzter Auftritt als der britische Geheimagent erfolgte im Jahr 2021 mit dem Film "Keine Zeit zu sterben", der in die Kinos kam. Pattinson muss sich nun beweisen, ob er die hohe Erwartungshaltung der Fans erfüllt und die sogenannte "Lizenz zum Töten" wirklich verdient hat, während die Formel 1 weiterhin ihre eigene Weltmeisterschaft ausrichtet.