Rafael Camara schaffte es in seinem dritten Formel-1-Qualifying erstmals in Q2, doch da er dort Gabriel Bortoleto im Weg stand, geht es wieder drei Positionen zurück

Rafael Camara schaffte es in seinem dritten Formel-1-Qualifying erstmals in Q2, doch da er dort Gabriel Bortoleto im Weg stand, geht es wieder drei Positionen zurückin Katar endlich einmal über ein"normales" Qualifying freuen.

Der Neuling schaffte erstmals den Einzug in Q2 und lag als 15. sogar vorDenn in Q2 hatte der Haas-Pilot seinen Landsmann Gabriel Bortoleto behindert. Camara befand sich auf seiner In-Lap, als er Bortoleto in Kurve 16 nach Ansicht der Kommissare auf der Ideallinie im Weg stand. Bortoleto habe am Kurveneingang das Heck leicht verloren und konnte nicht so stark auf das Gas gehen wie sonst, was zu einem langsameren Kurvenausgang führte.

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"Er hat mich auf jeden Fall behindert, das ist klar", sagt der Audi-Pilot, betont aber auch, dass es eigentlich keinen Unterschied gemacht hat, weil es seine erste Runde in Q2 war. Zwar glaubt er, dass er mit dieser Runde schneller gewesen wäre, da er beim zweiten Versuch"über die gesamte Runde langsamer" war,"aber es hätte mich nicht in Q3 gebracht", so Bortoleto, der 13. wurde. Abgesehen von dem Vorfall kam Camara in seinem dritten Formel-1-Qualifying deutlich besser zurecht als zuvor.