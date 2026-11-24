Orange Sticker und Lichter im Landtag? Die Farbe steht für den Orange Day. Das ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Das Thema beschäftigt auch die Abgeordneten.

Orange Sticker und Lichter im Landtag? Die Farbe steht für den Orange Day. Das ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Das Thema beschäftigt auch die Abgeordneten.

Mainz - Am heutigen internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen geht es auch im rheinland-pfälzischen Landtag um das Thema. Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und SPD fordern von der Landesregierung, Hilfen gegen Gewalt weiter auszubauen. Die oppositionellen Grünen bringen dafür einen eigenen Antrag ein. Weil der Tag auch Orange-Tag genannt wird, dürfte im Landtag viel Orange zu sehen sein.

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Das Parlaments-Gebäude wird am Abend in dieser Farbe angestrahlt. Orange steht für eine Zukunft ohne Gewalt. Derzeit gibt es 19 Frauenhäuser mit insgesamt 142 Plätzen für Frauen und Kinder im Land. Das 20. soll im ersten Quartal 2027 in Neuwied eröffnet werden.

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SPD-Fraktionschefin Jaqueline Rauschkolb macht sich für den Ausbau sogenannter Second-Stage-Wohnplätze stark. Das sind betreute Übergangsplätze für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder nach einem Aufenthalt im Frauenhaus. Derzeit gibt es nach Angaben des zuständigen Frauenministeriums 22 Plätze für Frauen und Kinder in Rheinland-Pfalz. In der aktuellen Debatte geht es auf Antrag der CDU um die MINT-Fächer in Rheinland-Pfalz.

Das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Grünen machen Klimaschutz zum Thema. Dabei steht der Klimaschutzrat und der Umgang von Klimaschutzminister Michael Ebling mit dem Gremium im Mittelpunkt. In diesem sind verschiedene Gruppen vertreten, von Umweltschützern bis zu Wirtschaftsverbänden.