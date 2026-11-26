Die Verpackungssteuer in Potsdam sorgt für Kritik bei Händlern und Kunden. Im Brandenburger Landtag steht ein Antrag zur Abstimmung, solche kommunalen Steuern zu verbieten.

Die Verpackungssteuer in Potsdam sorgt für Kritik bei Händlern und Kunden. Im Brandenburg er Landtag steht ein Antrag zur Abstimmung, solche kommunalen Steuern zu verbieten. Potsdam - Der Brandenburg er Landtag hat einen AfD-Antrag für ein Verbot von Verpackungssteuer n in Städten und Gemeinden abgelehnt.

Eine Mehrheit der Fraktionen von SPD und CDU stimmte dagegen, AfD und BSW votierten dafür. Über die Einführung einer solchen Steuer in Potsdam wird derzeit kontrovers diskutiert. Seit dem 1. Oktober erhebt die Landeshauptstadt als einzige Stadt in Brandenburg eine kommunale Verpackungssteuer.

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Für Einwegbecher, Teller und Schalen beträgt sie jeweils 50 Cent, für Besteck 20 Cent. Damit will die Stadt Einwegmüll reduzieren und Mehrweg fördern. Wirtschaftsverbände haben die Abgabe stark kritisiert und sehen Wettbewerbsnachteile. Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel will die Steuer auf den Prüfstand stellen – auch mit Blick auf den Weihnachtsmarkt.