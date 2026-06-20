Landtagsabgeordneter Tim Achtermeyer wird zum Landesvorsitzenden gewählt

Der Landtagsabgeordnete Tim Achtermeyer hat sich erfolgreich für die Wiederwahl als Landesvorsitzender der Partei beworben. Er erhielt 91,2 Prozent der Stimmen, während seine Co-Vorsitzende Yazgülü Zeybek 85,1 Prozent erreichte.

Der Landtagsabgeordnete Tim Achtermeyer aus Bonn hat sich für seine Wiederwahl als Landesvorsitzender der Partei beworben. In seiner Rede sprach er von Hoffnung, Mut und Lust auf Politik und Veränderung.

Er lobte die schwarz-grüne Regierung in Düsseldorf und kritisierte Bundeskanzler Friedrich Merz sowie die Männer im Kreml und im Mullah-Regime im Iran, die ihr Volk unterdrücken und andere Länder von ihren Öl- und Gasvorkommen abhängig machen. Als er die Landschaft als ausgestreckten Mittelfinger in Richtung Iran beschrieb, folgte frenetischer Jubel und ein langer Schlussapplaus. Das Ergebnis war ein herausragendes Wahlergebnis mit 91,2 Prozent für Achtermeyer. Seine Co-Vorsitzende Yazgülü Zeybek konnte mit 85,1 Prozent ihr Ergebnis verbessern





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