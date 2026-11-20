Eine rassistische Beleidigung von Oliver Kirchner gegenüber Mustafa Groener im Landtag löst Empörung aus. Die Linke verlangt eine klare Positionierung gegen den Umgang mit Protesten junger Menschen.

Oliver Kirchner von der Partei Die Linke hat im Landtag zu einer kontroversen Rede geraten, die eine massive politische Krise auslöste. Der Vorfall betrifft den Abgeordneten Mustafa Groener, der während einer Debatte über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen rassistische Beleidigungen erlitt. Diese Worte wurden nicht nur im Plenarsaal geäußert, sondern sind auch in einem Video festgehalten, das sich schnell in den sozialen Medien verbreitete und nun öffentliches Aufsehen erregt.

Rassistische Metaphern und persönliche Angriffe

In dem viralen Videomaterial ist deutlich zu hören, wie sich Kirchner direkt an Groener richtet und eine verbale Attacke startet. Er zitiert dabei eine alte Phrase und wendet diese auf die körperliche Erscheinung des anderen Abgeordneten an. Mit den Worten "Bei ihrer Rede fiel mir der Satz ein: Musti wird zum Lusti" greift er Groener persönlich an. Er kritisiert dessen Haltung als aggressiv und stellt die Frage, ob der Gegner vielleicht noch ein Messer ziehen könnte. Solche Ausdrücke gelten als schwerwiegende Verletzung der parlementarischen Etikette und der menschlichen Würde.

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Parteisanktionen und Verfassungsschutz-Einstufung

Die politische Reaktion auf diese Vorfälle war sofort und deutlich negativ. Die Linken-Fraktion verurteilte das Verhalten scharf und betonte, dass rassistische Wortwahl weder im Landtag noch an anderer Stelle geduldet wird. Ein Fraktionsmitglied wies darauf hin, dass diese Art von Hetze die Würde von Mustafa Groener und die des ganzen Hauses untergräbt. Der Verfassungsschutz stuft derartige Äußerungen als rechtsextremistisch ein, was in der Vergangenheit bereits zur Einstufung des Landesverbands der AfD als rechtsextremistisch beigetragen hat.

Ursprung der Debatte um Jugendproteste

Hintergrund dieses hitzigen Austauschs ist ein aktueller Antrag von Linken und der SPD. Beide Fraktionen fordern die Landesregierung auf, die Jugendproteste zu unterstützen und nicht zu kriminalisieren. Die Proteste, die von der Initiative "Gen Z regelt" organisiert wurden, starteten am 31. Oktober in mehr als 30 deutschen Städten. Tausende junge Menschen demonstrierten friedlich, wobei es später in Frankfurt am Main und Köln zu gewalttätigen Ausschreitungen kam. Die Protestierenden fordern mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, sowie Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und für sozialen Klimaschutz.

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Spannungen zwischen den politischen Lagern

Mustafa Groener warf der CDU, dem Bundesinnenministerium und den Medien des Springer-Verlags vor, diese Demonstrationen unnötig zu kriminalisieren. Er kritisierte die Politik der Superreichen und bezeichnete eine geforderte Wiedereinführung der Wehrpflicht als Angriff auf seine Generation. Diese Punkte trugen zur Eskalation bei. Groener fühlte sich durch die aggressive Rhetorik und die Angriffe auf seine Generation in die Defensive gedrängt, was die emotionale Ladung der folgenden Auseinandersetzung im Landtag erheblich steigerte.

Kritik und Positionierung der SPD

Katharina Kohl von der SPD sprach sich im Plenum klar für die Protestierenden aus und betonte, dass Protest gelebte Demokratie sei. Sie erklärte der "Volksstimme", dass es keine Rechtfertigung für Gewalt gebe, die friedliche Kernforderung der Jugendlichen jedoch voll unterstützt werde. Kohl stellte sich gegen die Kriminalisierung der Bewegung und forderte eine sachliche Debatte über die konkreten Forderungen wie soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Dieser Kontrast zwischen friedlicher Kritik und der rassistischen Attacke Kirchners unterstreicht die tiefen Spaltungen in der aktuellen politischen Landschaft.