Sie glaube an das Aufstiegsversprechen dieses Landes, hat Aminata Touré in ihrer Rede auf dem Landesparteitag der Grünen in Neumünster gesagt. Dann wurde die Grüne auf Listenplatz 1 gewählt. Sie will Daniel Günther bei der Landtagswahl als Ministerpräsidentin ablösen.

auf Listenplatz 1 gewählt worden - mit 99,2 Prozent der Stimmen. Von 127 Delegierten stimmten 126 mit Ja, es gab eine Nein-Stimme für die Sozial- und Familienministerin des Landes.

Umweltminister Tobias Goldschmidt wurde mit 96,9 Prozent auf Platz 2 gewählt. In ihrer Rede hatte die 34-Jährige zuvor erneut ihr Ziel betont, Ministerpräsidentin werden zu wollen. Sie glaube an das Aufstiegsversprechen dieses Landes. Sie werde nie vergessen, woher sie komme und was es bedeute, zu den Schwächsten der Gesellschaft zu gehören.

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Schleswig-Holsteiner würden jeden Tag ihr Bestes geben. Sie wolle sich weiter für die Menschen im Land einsetzen. Aminata Touré war bereits mit sehr breiter Unterstützung der Partei zur Spitzenkandidatin nominiert worden. Das Ziel der Grünen bei der Landtagswahl in knapp fünf Monaten ist klar: Sie wollen das beste Wahlergebnis, das die Grünen bei einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein je hatten - mindestens 20 Prozent.