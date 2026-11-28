Markus Böckler, Milchviehlandwirt aus dem Oberallgäu (Raum Kempten), heizt sein Zuhause durch Wärmerückgewinnung seiner Kühe im Stall. Damit trotzt er den steigenden Heizkosten. Andere haben diese Möglichkeit nnicht.

Markus Böckler, Milchviehlandwirt aus dem Oberallgäu , heizt sein Zuhause durch Wärmerückgewinnung seiner Kühe im Stall. Damit trotzt er den steigenden Heizkosten. Andere haben diese Möglichkeit nnicht.

Im vergangenen Winter konnten 4,7 Millionen Menschen in Deutschland ihre Wohnung nicht angemessen warm halten. Auch in der kommenden Heizperiode müssen sich viele Haushalte auf höhere Kosten einstellen: Besonders Gas, Heizöl und Holzpellets werden teurer. Böckler allerdings kann sich den steigenden Kosten entziehen. Gegenüber dem bayerischen Rundfunk beschreibt der Landwirt seine Methode: „Wir heizen mit unsere besten Mitarbeitern.

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“ Den Milchkühen. Die Milch, die die Tiere geben, kommt auf Körpertemperatur aus dem Euter und muss gekühlt werden. Die beim Kühlprozess freigesetzte Wärme leitet Böckler über eine spezielle Wärmepumpe in sein eigenes Haus um.