Landwirtin legt bei Lotto-Anruf auf, weil sie Kühe füttern muss - und wird Multimillionärin

Eine australische Landwirtin beendet ein Telefonat mit der Lotterie, weil sie 300 Rinder füttern muss. Später erfährt sie, dass sie mit einem 50-Dollar-Los den Hauptpreis in Höhe von 13 Millionen australischen Dollar gewonnen hat. Trotz des unerwarteten Reichtums plant sie, die Farm weiterzuführen und die angefangene Arbeit zu beenden.

Es war ein Anruf, der das Leben der Frau für immer verändern sollte. Lotto wollte sie über ihren Millionen-Gewinn informieren. Doch als das Telefon klingelte, hatte die Landwirtin Wichtigeres zu tun.

Zwischen Vieh und Feldern war keine Zeit für Gespräche. Leonie De Boni wollte gerade die Rinder ihrer Farm in Queensland im nordöstlichen Australien versorgen. Sie legte auf.

"Gerade ist es schlecht, können wir später sprechen? ", soll sie dem Anrufer laut dem australischen Nachrichtensender 7News gesagt haben. "Ich bin dabei, 300 Rinder zu füttern. Und die warten alle auf mich.

" Die Frau sagte dem Lotto-Anrufer, er solle es später noch mal versuchen - und legte auf. Andrew und Leonie De Boni bewirtschaften mit ihren Söhnen die "Boonal Downs" Farm nördlich von Capella. Der Mann am anderen Ende der Leitung, Ben Sawkins, Geschäftsführer der australischen Lotterie Dream Home Art Union, dürfte gestaunt haben: Schließlich rief er an, um Leonie De Boni mitzuteilen, dass sie und ihr Mann Andrew im gewonnen und Multimillionäre geworden sind.

Doch selbst als er andeutete, dass es sich um eine wichtige Nachricht handele, ließ sich die Farmerin nicht umstimmen. Die Kühe hätten Vorrang. Auf der Familienfarm im ländlichen Queensland, dem Bundesstaat im nordöstlichen Australien, werden Rinder gezüchtet. Erst am Abend, nachdem diearbeit auf dem 3500 Hektar großen Hof erledigt war, erfuhr das Ehepaar, was tatsächlich los war: Mit einem 50-Dollar-Los (umgerechnet 30 Euro) hatten sie und ihr Mann den Lotto-Hauptpreis der "East Coast Triple"-Ziehung 431 vom 6.

Mai gewonnen. Der Gewinn mit einem Gesamtwert von rund 13 Millionen australischen Dollar, umgerechnet etwa 8 Millionen Euro, enthält ein Immobilienpaket im Wert von allein 6,1 Millionen Euro. Dazu kommen: ein schickes Strandhaus an der Gold Coast, eine Wohnung im begehrten Stadtteil Potts Point von Sydney und ein Feriendomizil in Mount Martha südlich von Melbourne. Allein die Möbel und Haushaltsgeräte haben zusammen laut Lotterie einen Wert von rund 380.000 Euro.

Trotz des plötzlichen Reichtums denken die beiden nicht daran, ihr Leben komplett umzukrempeln. Die Farm soll weitergeführt werden. Ein längerer Urlaub als gewöhnlich steht zwar auf der Wunschliste, doch zuerst muss die Arbeit erledigt werden.

"Wir müssen die Arbeit zu Ende bringen, die wir begonnen haben", sagte Landwirtin Leonie. "Zum Glück habe ich den fleißigsten Mann der Welt. " Andrew lächelt: "Und ich die beste Frau der Welt. " Die frohe Kunde des Lotto-Chefs traf die hartarbeitenden Eheleute schließlich doch noch mit voller Wucht.

Leonie De Boni brach vor Freude und Fassungslosigkeit in Tränen aus. Die bescheidene Farmerin: "Wir haben so hart gearbeitet, waren die vergangenen 14 Tage jeden Tag bis nachts um 2.30 Uhr wach, um unsere Aussaat rechtzeitig in den Boden zu bringen.

" Auf 2300 Hektar bauen sie Zuckerrohr, Kichererbsen, Weizen und Hirse an und betreiben die Rinderzucht





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