Landwirtschaft 4.0: Wie ein Rhöner Bauer mit KI und Apps die Zukunft sichert

Die deutsche Landwirtschaft kämpft mit Bürokratie, Klimawandel und wirtschaftlichem Druck. Ein Landwirt aus der Rhön zeigt mit Hightech-Lösungen, wie Produktivität und Nachhaltigkeit vereinbart werden können.

Die Landwirtschaft in Deutschland steht vor großen Herausforderungen: Bürokratie, Wetterextreme und wirtschaftliche Krisen setzen die Betriebe unter Druck. Doch es gibt Landwirte, die innovative Wege gehen.

Andreas Dörr, Agraringenieur aus der Rhön, hat seinen Familienbetrieb in einen Hightech-Hof verwandelt. Er nutzt selbst entwickelte Apps, Künstliche Intelligenz, smarte Fallen und ein digitales Abbild seines Betriebs, um die Produktivität zu steigern und sich ein zweites Standbein aufzubauen. Diese Modernisierung ist nicht nur ein Beitrag zur Ernährungssicherheit, sondern auch ein Modell für die Zukunft der Landwirtschaft. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten wird durch Kriege und Krisen deutlich.

Die deutsche Landwirtschaft könnte eine Schlüsselrolle für die Unabhängigkeit spielen, doch sie ist selbst fragil. Der Nabu-Chef Jörg-Andreas Krüger betont, dass die Landwirtschaft ihre eigenen Grundlagen schützen muss, um langfristig Lebensmittel in Deutschland erzeugen zu können. Die aktuellen Rahmenbedingungen erschweren dies jedoch: steigende Auflagen, schwankende Preise und zunehmende Extremwetterereignisse gefährden die Ernten. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Anpassungen notwendig sind.

Andreas Dörr zeigt, wie diese Anpassung gelingen kann. Sein Hof ist ein Beispiel für die Verbindung von Tradition und Innovation. Die Digitalisierung ermöglicht ihm, Ressourcen effizienter einzusetzen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Gleichzeitig schafft er neue Einkommensquellen, etwa durch den Verkauf von Technologielösungen an andere Landwirte.

Solche Ansätze könnten helfen, die Landwirtschaft resilienter zu machen. Allerdings sind sie nicht ohne Investitionen umsetzbar. Die Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen zu verbessern und Innovationen zu fördern. Nur so kann die Landwirtschaft auch in Zukunft ihre zentrale Rolle in der Gesellschaft erfüllen





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