In der BILD-Serie zur Landwirtschaft der Zukunft trifft eine Reporterin eine junge Landwirtin in Worms, die ihren Familienhof mit Kartoffelanbau durch Wetterextreme, Schädlinge und Preisverfall navigiert. Trotz 80.000 Euro Schaden gibt sie nicht auf und setzt auf moderne Techniken und faire Preise. Ihr Beispiel zeigt, warum gerade Kartoffelpreise über deutsche Unabhängigkeit in der Ernährung entscheiden können.

In unserer Serie Landwirtschaft der Zukunft beleuchten wir die aktuellen Herausforderungen und innovativen Ansätze in der deutschen Agrarwirtschaft. Am Samstagvormittag im Supermarkt erscheint alles selbstverständlich: frisches Obst, Milch, Brot, jederzeit verfügbar.

Doch die vergangenen Kriege und Krisen haben uns die fragilen Strukturen unseres Versorgungssystems vor Augen geführt. Einer der wichtigsten Stützpfeiler für Unabhängigkeit - die heimische Landwirtschaft - steht unter enormem Druck. Bürokratie behindert betriebliche Abläufe, Wetterextreme zerstören regelmäßig Ernten und die anhaltende Wirtschaftskrise drückt die Preise, sodass viele Landwirte kaum noch kostendeckend wirtschaften können.

Nabu-Chef Jörg-Andreas Krüger betont: Landwirtschaft bleibt ein Schlüssel für unsere Ernährungssicherheit, doch sie könne diese Rolle nur dauerhaft erfüllen, wenn ihre eigenen Grundlagen - also Böden, Wasser, Biodiversität - geschützt werden. Entscheidend sei, ob wir auch künftig zuverlässig Lebensmittel in Deutschland erzeugen können. BILD hat vier Landwirte getroffen, die auf diesen Dauerdruck reagieren und ihre Höfe systematisch auf die Zukunft ausrichten.

Im rheinland-pfälzischen Worms zeigt eine junge Landwirtin, wie sie den Familienhof mit Kartoffelanbau durch Wetterextreme, Schädlinge und Preisverfall navigiert - und warum sie trotz eines Schadens von 80.000 Euro nicht aufgibt. Mittels moderner Techniken wie präziser Bewässerung, resistenter Saatgutsorten und direkten Vermarktungswegen versucht sie, stabilere Erträge und faire Preise zu erzielen. Ihr Beispiel verdeutlicht, warum gerade feste Kartoffelpreise über die deutsche Unabhängigkeit in der Lebensmittelversorgung entscheiden können.

Die Serie soll Lösungswege aufzeigen und diskutieren, wie die Landwirtschaft resilienter gemacht werden kann, ohne ökologische Schäden zu verursachen. Es geht um den Spagat zwischenproduktiver Effizienz und Umweltschutz, zwischen wirtschaftlicher Existenzsicherung und gesellschaftlichen Erwartungen. Die vorgestellten Betriebe nutzen Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und Diversifizierung, um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen. Gleichzeitig fordern sie weniger Bürokratie, faire Wettbewerbsbedingungen und politische Unterstützung für die Umstellung auf klimafreundliche Praktiken.

Ohne eine zukunftsfähige Landwirtschaft ist die strategische Autarkie Deutschlands in der Ernährung nur eine Illusion. Daher ist es dringend notwendig, über neue Wege der Wertschöpfung, die Stärkung regionaler Kreisläufe und eine nachhaltige Subventionspolitik zu reden. Die aktuellen Diskussionen um Pestizide, Nitrat im Grundwasser und Artenschutz zeigen, wie gespalten die Gesellschaft in dieser Frage oft ist. Dabei könnte eine ökologisch produzierende, aber wirtschaftlich starke Landwirtschaft beide Seiten vereinen - wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Die junge Kartoffelbäuerin aus Worms steht damit exemplarisch für eine ganze Generation, die Verantwortung übernimmt und innovative Konzepte ausprobiert, um den Betrieb in die nächste Generation zu führen. Ihre Geschichte macht deutlich, dass es nicht nur um Technik geht, sondern auch um innere Überzeugung und den Willen, trotz Rückschlägen weiterzumachen. Die 80.000 Euro Schaden sind dabei nur eine konkrete Zahl, hinter der viel persönliches Engagement und Risikobereitschaft stehen.

Solche Einzelfälle sind symptomatisch für die gesamte Branche, in der immer mehr Landwirte zwischen Hoffen und Zweifel pendeln. Es bleibt abzuwarten, ob die Politik die richtigen Schlüsse zieht und wie Verbraucher durch ihr Kaufverhalten die heimische Produktion unterstützen können. Fest steht: Die Landwirtschaft der Zukunft muss widerstandsfähiger, vielfältiger und nachhaltiger sein - sonst gefährdet sie unsere grundlegendste Versorgungssicherheit





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