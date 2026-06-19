Landwirtschaft in der Krise: Wie deutsche Bauernhöfe um ihre Zukunft kämpfen

Deutsche Landwirtschaft steht unter enormem Druck durch Bürokratie, Wetterextreme und wirtschaftliche Krisen. Vier Landwirte zeigen, wie sie ihre Höfe zukunftsfähig machen und warum ihre Arbeit für die Ernährungssicherheit entscheidend ist.

Samstagvormittag im Supermarkt. Einkaufswagen klappern über den Boden, vor den Regalen greifen Hände nach Obst, Milch, Brot. Alles ist da. Frisch, verpackt, jederzeit verfügbar.

Für die meisten ist das selbstverständlich. Doch durch Kriege und Krisen merken wir: Das System, das unsere Versorgung sichert, ist extrem fragil. Und ausgerechnet einer der wichtigsten Hebel für Unabhängigkeit - die deutsche Landwirtschaft - steht unter Druck. Bürokratie erschwert Abläufe.

Wetterextreme zerstören Ernten. Die Wirtschaftskrise drückt die Preise. Landwirtschaft bleibt ein Schlüssel für unsere Ernährungssicherheit, erklärt Nabu-Chef Jörg-Andreas Krüger. Doch sie könne diese Rolle nur dauerhaft erfüllen, wenn sie ihre eigenen Grundlagen schützt.

Genau daran entscheidet sich, ob wir auch in Zukunft verlässlich Lebensmittel in Deutschland erzeugen können. BILD hat vier Landwirte getroffen, die auf diesen Dauerdruck reagieren und ihre Höfe auf Zukunft trimmen. Hier erzählen Jörgen und Alwine Hemme, wie sie ihren Betrieb seit Generationen weiterentwickeln, woran ihr Erfolg hängt und weshalb sie trotz steigender Kosten an Qualität festhalten. Lesen Sie mit BILDplus, wie der Hemme-Hof sich für die Zukunft rüstet und warum seine Arbeit für uns alle wichtig ist





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Landwirtschaft Ernährungssicherheit Bauernhof Krise Nachhaltigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vorsicht vor Fake-Shops: Wie dubiose Händler wie 'Kern & Vogel' Kunden täuschenImmer mehr Verbraucher fallen auf scheinbar deutsche Online-Shops herein, die minderwertige Ware aus China liefern. Ein Fall zeigt, wie man Betrüger erkennt und sich schützt.

Read more »

Junge Landwirte stärken die Ernährungssicherheit: Wie innovative Konzepte die deutsche Landwirtschaft krisenfest machenDer Beitrag beleuchtet die Verwundbarkeit des deutschen Versorgungssystems und zeigt, wie junge Landwirte mit digitalen Technologien, Diversifizierung und regionalen Vermarktungsstrategien die Landwirtschaft nachhaltig stärken.

Read more »

Landwirtschaft 4.0: Wie ein Rhöner Bauer mit KI und Apps die Zukunft sichertDie deutsche Landwirtschaft kämpft mit Bürokratie, Klimawandel und wirtschaftlichem Druck. Ein Landwirt aus der Rhön zeigt mit Hightech-Lösungen, wie Produktivität und Nachhaltigkeit vereinbart werden können.

Read more »

Landwirtschaft der Zukunft Teil 4: Wie eine junge Kartoffelbäuerin in Worms gegen Wetterextreme und Preisverfall kämpftIn der BILD-Serie zur Landwirtschaft der Zukunft trifft eine Reporterin eine junge Landwirtin in Worms, die ihren Familienhof mit Kartoffelanbau durch Wetterextreme, Schädlinge und Preisverfall navigiert. Trotz 80.000 Euro Schaden gibt sie nicht auf und setzt auf moderne Techniken und faire Preise. Ihr Beispiel zeigt, warum gerade Kartoffelpreise über deutsche Unabhängigkeit in der Ernährung entscheiden können.

Read more »