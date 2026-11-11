Am 12. November 2026 öffnen zahlreiche Apotheken in Ostwestfalen‑Lippe bis 22 Uhr, um Letzte gegenüber Grippe und Covid‑19 zu impfen. 15.000 Impfungen wurden im Vorjahr verzeichnet. Infos zur Anlaufstelle und zum Ablauf stehen hier.

Am Donnerstag, 12. November 2026, lassen sich Interessierte in Ostwestfalen‑Lippe (OWL) bis spätabends in zahlreichen Apotheken und Arztpraxen gegen Grippe und Corona impfen. Die Veranstaltung, Teil der deutschlandweiten "Langen Nacht des Impfens", bietet in OWL 687 teilnehmende Impfstellen an, deren Übersicht hier abrufbar ist.

Verlängerte Öffnungszeiten für Impfungen

Die meisten Apotheken in OWL lassen Patienten von 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr impfen. Die Mühlen‑Apotheke in Enger führt das Beispiel an und ist von 09 bis 22 Uhr zugänglich. In Gütersloh bietet die Süd‑Apotheke Termine von 09 bis 13 Uhr und von 15 bis 21 Uhr an. Bei vielen Einheiten ist eine Terminvergabe möglich, daher empfiehlt sich eine vorherige Anfrage bei der gewählten Einrichtung.

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Nach der Impfung findet ein kurzes Beratungsgespräch statt, in dem Fragen zur Impfung geklärt werden. Der Impfpass muss an die Anlaufstelle gebracht werden, damit die Impfung dort eingetragen werden kann.

Perspektiven der Impfempfehlungen

Laut Stiko wird die Grippe‑Impfung besonders für Personen ab 60 Jahren empfohlen. Zusätzlich gilt sie für Schwangere, chronisch Kranke und weitere Risikogruppen. Die Impfempfehlung richtet sich an diese Gruppen, ohne andere Personen von der Impfung abzuraten. Bei gesunden Kindern sowie bei Erwachsenen unter 60 Jahren lassen Grippe-Erkrankungen laut Stiko in der Regel keine schwerwiegenden Komplikationen entstehen.

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Die Covid‑19‑Auffrischimpfungen zeigen laut Experten noch große Lücken auf, während die Grippeimpfung im Jahresdurchschnitt noch erst zu 38 % bei über 60‑Jährigen verbreitet ist. Die Impferkrankungsrate wird dadurch in der nächsten Saison weiter erhöht.

Erste Ergebnisse der Vorjahresveranstaltung

Im Jahr 2025 wurden bei der "Langen Nacht des Impfens" bereits 385 örtliche Einrichtungen eingesetzt, die meisten davon Apotheken. Im vergangenen Jahr verzeichnen die Zahlen mehr als 15.000 Impfungen, ein neuer Rekord für die Veranstaltung. Die Zahl der teilnehmenden Impfstellen steigt konsequent und ist ein Indikator für die wachsende Akzeptanz.

Allgemeine Informationen über die Kosten der Impfungen sollten vor dem Termin geklärt werden, da nicht alle Krankenkassen die Impfkosten übernehmen. Einige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bieten ihren Angestellten ebenfalls eine Grippeimpfung an. Die Zweckmäßigkeit der Impfungen wird von den meisten Einrichtungen bestätigt, was die Impfquote in OWL in den kommenden Monaten steigern dürfte.

Ausblick und weitere Schritte

Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet die verlängerte Öffnung der Apotheken und Arztpraxen, dass sie zusätzliche Möglichkeiten haben, sich gegen Grippe und Covid‑19 impfen zu lassen. Die Veranstaltung wird wieder auf ähnliche Weise stattfinden, wobei die Imöbungsstellen im Jahr 2027 voraussichtlich weiter zunehmen werden. Interessierte sollten die jeweiligen Öffnungszeiten und Terminmodalitäten vorab prüfen.

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Eine weitere Öffnung der Impfstellen und die Einhaltung der Impfpass-Eintragung sichern die Erfolgsquote der öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen und unterstützen die Bemühungen, die Impfquote in OWL zu erhöhen.