Nürnberg - Zur Langen Einkaufsnacht und an allen Adventswochenenden verstärkt die VAG in Nürnberg die U-Bahn- und Bustaktungen. Am Lorenzkirche-Ausgang gibt‘s wegen Bauarbeiten einen Umweg zum Christkindlesmarkt.

- Zur Langen Einkaufsnacht und an allen Adventswochenenden verstärkt die VAG in Nürnberg die U-Bahn- und Bustaktungen. Am Lorenzkirche-Ausgang gibt‘s wegen Bauarbeiten einen Umweg zum Christkindlesmarkt.

, beginnt für viele Bürger und Besucher aus der Region gleichzeitig die Einkaufssaison. Die Geschäfte in der Innenstadt dürfen an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet bleiben – und die VAG sorgt dafür, dass alle mit Bahn oder Bus nach Hause kommen.verstärkt die VAG den Takt der U1 zwischen den U-Bahnhöfen Messe und Eberhardshof bis 22.30 Uhr.

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Auch auf der Straße tut sich etwas: Die Buslinie 36 fährt bis etwa 22.30 Uhr weiterhin im Zehn-Minuten-Takt, und auf den Linien 46/47 gibt es zusätzliche Fahrten. Ebenso an den folgenden Adventswochenenden müssen Fahrgäste nicht lange auf die nächste Bahn warten. An den Adventssamstagen vom 28. November bis einschließlich 19.

Dezember 2026 fährt die U1 zwischen 9 und 20 Uhr doppelt so häufig wie sonst zwischen Messe und Gostenhof. Nachmittags wird dieser dichtere Takt sogar bis Langwasser Süd ausgeweitet. An den Adventssonntagen vom 29. November bis einschließlich 20.

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Dezember 2026 setzt die VAG zwischen 11 und 19 Uhr zusätzliche Züge zwischen Messe und Eberhardshof ein, sodass auch auf diesem Abschnitt ein verdichteter Takt angeboten wird.auf Einschränkungen einstellen . Wegen der fortdauernden Sanierungsarbeiten in der Lorenzer Passage ist der direkte Weg über den Ausgang Museumsbrücke beziehungsweise über das Stangengäßchen. Fahrgäste gelangen stattdessen über die Rolltreppe zur Karolinenstraße oder über den Aufgang am ehemaligen Kaufhof zur Königstraße auf die Straßenebene.

Auch Barrierefreiheit ist am U-Bahnhof Lorenzkirche derzeit nur eingeschränkt gegeben: Der Aufzug fährt lediglich zwischen Bahnsteig und Passage, nicht bis zur Oberfläche. Ab der Passage lässt sich während der Öffnungszeiten von Galeria Karstadt dessen Aufzug nutzen. Außerhalb dieser Zeiten empfiehlt die VAG, auf die Aufzüge an den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof oder Weißer Turm auszuweichen.