Die Lange Nacht der Wissenschaften in Nürnberg, Fürth und Erlangen wird nach 2025 nicht fortgeführt. Die Organisatoren, die Kulturidee GmbH, stellen den Betrieb bis Oktober 2026 ein. Grund sind finanzielle Risiken und schwierige Rahmenbedingungen. Hochschulen prüfen eine mögliche Weiterführung.

Die Lange Nacht der Wissenschaft en, eines der bedeutendsten Events der Wissenschaft skommunikation in der Metropolregion Nürnberg, wird es nach 2025 nicht mehr geben. Die Organisatoren, die Kulturidee GmbH, haben angekündigt, ihren Geschäftsbetrieb bis Ende Oktober 2026 einzustellen.

Damit endet eine Ära, die 2002 begann und zwölf Ausgaben hervorbrachte. Die Entscheidung wurde aufgrund eines nicht mehr tragbaren unternehmerischen Risikos getroffen, das mit der Vorfinanzierung im höheren sechsstelligen Bereich verbunden ist. Hinzu kommen ein schwierigeres wirtschaftliches Umfeld und gestiegene Erwartungen der Partner, die eine qualitativ hochwertige Durchführung nicht mehr ermöglichen. Die Veranstaltung lockte alle zwei Jahre über 300 Institutionen in Nürnberg, Fürth und Erlangen an, darunter die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), zahlreiche Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

Besucher konnten Experimente erleben, Führungen besuchen, Vorträge hören und neueste Technologien entdecken. Ein spezielles Kinderprogramm mit Workshops und Mitmach-Experimenten weckte bei jungen Teilnehmern das Interesse an Wissenschaft. Die letzte Ausgabe fand 2025 statt und könnte die letzte gewesen sein. Die Organisatoren bedankten sich auf Instagram für die Neugier und Teilnahme der Besucher, betonten aber, dass eine Fortführung in der bisherigen Form nicht mehr verantwortbar sei.

Die Geschäftsführerin Anna Gerkens erklärte, dass die Entscheidung schwergefallen sei, aber ein verantwortungsvoller Abschluss der richtige Weg sei. Eine Weiterführung durch die Kulturidee GmbH, auch im Falle eines Verkaufs, sei nicht vorgesehen. Die Hochschulen der Region, insbesondere die FAU, planen nun gemeinsam zu überlegen, ob und in welcher Form das Format fortgeführt werden kann. Die Lange Nacht der Wissenschaften war einzigartig in Deutschland und bot exklusive Einblicke in die Forschung, die sonst hinter verschlossenen Türen stattfand.

Ihr mögliches Ende ist ein herber Verlust für die Wissenschaftskommunikation in der Region. Zukünftige Alternativen könnten kleinere, dezentrale Formate oder eine verstärkte digitale Präsenz sein, um das Interesse an Wissenschaft lebendig zu halten. Die Nachricht hat in der Wissenschaftsgemeinde und bei den Bürgern der Metropolregion für Bestürzung gesorgt. Viele hoffen auf eine Lösung, die eine Weiterführung ermöglicht, vielleicht unter neuer Trägerschaft oder mit geänderter Finanzierungsstruktur.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Lange Nacht der Wissenschaften eine Renaissance erleben kann oder ob sie endgültig der Vergangenheit angehört. Fest steht: Sie hat über zwei Jahrzehnte hinweg einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung der Wissenschaft geleistet und wird als Erlebnis für Generationen in Erinnerung bleiben. Die Diskussion über ihre Zukunft ist ein Spiegelbild der Herausforderungen, vor denen kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit stehen





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