Lange Nacht der Wissenschaften endet 2026

Die Lange Nacht der Wissenschaften in Nürnberg, Fürth und Erlangen wird nach 2025 nicht fortgeführt. Die Kulturidee GmbH stellt ihren Betrieb ein.

Die Lange Nacht der Wissenschaft en in der Metropolregion Nürnberg wird es nach 2025 nicht mehr geben. Die Organisatoren, die Kulturidee GmbH, haben angekündigt, ihren Geschäftsbetrieb bis Ende Oktober 2026 einzustellen.

Dies bedeutet das voraussichtliche Ende eines der größten Events der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre in Nürnberg, Fürth und Erlangen stattfand, lockte bei jeder Ausgabe tausende Besucher an, die in Laboren, Hörsälen und Forschungseinrichtungen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft werfen konnten. Die Entscheidung zur Einstellung sei nicht leicht gefallen, so die Geschäftsführerin Anna Gerkens. Sie betont, dass die Kulturidee GmbH viel Herzblut in die Organisation gesteckt habe.

Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die wirtschaftlichen Risiken: Die Lange Nacht der Wissenschaften erfordere eine Vorfinanzierung im höheren sechsstelligen Bereich, bevor Einnahmen aus Ticketverkäufen oder Sponsoring fließen. Für einen Kleinstbetrieb mit sechs Mitarbeitern sei diese Summe in der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht mehr verantwortbar. Hinzu komme ein schwieriges Umfeld mit veränderten finanziellen Spielräumen bei Partnern und wachsenden Erwartungen, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht mehr erfüllt werden könnten.

Die letzte Ausgabe fand im Jahr 2025 statt, und die Hochschulen der Region, darunter die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), haben angekündigt, über eine mögliche Weiterführung des Formats in anderer Form zu beraten. Ob und wie die Lange Nacht der Wissenschaften fortgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten. Auf dem Instagram-Kanal der NDW bedankte man sich bei allen Teilnehmern und Besuchern für zwölf Ausgaben voller Neugier und Entdeckungen.

Die Kulturidee GmbH plant, das Unternehmen entweder zu liquidieren oder zu verkaufen, wobei eine Fortführung der Veranstaltung durch den Käufer nicht vorgesehen ist. Die Wissenschaftslandschaft in der Metropolregion verliert damit ein wichtiges Format, das über zwei Jahrzehnte hinweg Brücken zwischen Forschung und Öffentlichkeit gebaut hat





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