Lange Nacht des Impfens in OWL: Termine am 12. November 2026

Am 12. November 2026 laden Apotheken und Praxen in Ostwestfalen-Lippe zur Langen Nacht des Impfens ein. Patienten können sich dort gegen Grippe und Corona impfen lassen.

Am Donnerstag, den 12. November 2026, finden in Ostwestfalen-Lippe (OWL) umfangreiche Impfkampagnen zur Prävention von Grippe und Corona statt. Im Rahmen der sogenannten Langen Nacht des Impfens öffnen zahlreiche Arztpraxen und Apotheken in der Region ihre Türen deutlich später als üblich, um der Bevölkerung den Zugang zu Schutzimpfungen zu erleichtern. Diese Initiative zielt darauf ab, Impfquoten insbesondere bei gefährdeten Personengruppen zu steigern und die öffentliche Gesundheit in der kalten Jahreszeit zu sichern.

Umsetzung und Verfügbarkeit in der Region

Deutschweit beteiligen sich insgesamt 687 Impfstellen an diesem Special, wobei ein signifikanter Anteil auf Einrichtungen in Westfalen-Lippe entfällt. Im Jahr 2025 waren bereits 385 Standorte aktiv, wobei Apotheken hier den Großteil der Angebote stellten. Die Teilnehmenden können in der Regel ohne vorherige Terminvereinbarung spontan vorbeikommen, jedoch empfiehlt es sich, im Vorfeld bei der gewählten Einrichtung nachzufragen, da einige Praxen oder Apotheken dennoch ein System zur Terminvergabe nutzen. Vor der Verabreichung des Impfstoffs findet ein kurzes ärztliches Beratungsgespräch statt, das mögliche Fragen klärt und die individuelle Eignung prüft.

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Historische Daten und Impfquoten-Lücken

Die Bedeutung dieser Kampagne ergibt sich aus den aktuellen epidemiologischen Daten und den Impfquoten der vorangegangenen Saison. Experten weisen darauf hin, dass in der vorherigen Saison lediglich etwa 38 Prozent der über 60-Jährigen gegen Grippe geimpft waren. Zudem bestehen bei den Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 erhebliche Lücken in der Bevölkerung. Im Vorjahr wurden bei der Langen Nacht des Impfens bereits mehr als 15.000 dokumentierte Impfungen verzeichnet, was einen neuen Rekord für diese Veranstaltung darstellte. Die Zahl der teilnehmenden Stellen steigt zudem kontinuierlich von Jahr zu Jahr an, was auf eine wachsende Akzeptanz und Infrastruktur dieser Initiative hindeutet.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Grippeimpfung vorrangig für Personen ab 60 Jahren sowie für Schwangere, chronisch Kranke und weitere Risikogruppen. Eine Empfehlung bedeutet dabei nicht, dass die Impfung für andere Gruppen abgeraten wird, auch wenn der Verlauf einer Grippe-Erkrankung bei gesunden Kindern und Erwachsenen unter 60 Jahren in der Regel ohne schwerwiegende Komplikationen verläuft. Es ist für potenzielle Impflinge wichtig zu klären, ob die eigene Krankenkasse die Kosten für die Impfung übernimmt. Viele Arbeitgeber bieten ihren Angestellten die Grippeimpfung bereits als betrieblichen Gesundheitsdienst an, was die Inanspruchnahme zusätzlich erleichtert.

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Konkrete Öffnungszeiten in ausgewählten Städten

In der Region OWL bieten spezifische Einrichtungen detaillierte Zeitfenster an, um die Versorgung sicherzustellen. In Enger öffnet die Mühlen-Apotheke ihre Türen von 9 bis 22 Uhr für Impfungen. In Gütersloh können Interessierte in der Süd-Apotheke zwischen 9 und 13 Uhr sowie von 15 bis 21 Uhr geimpft werden. Diese langen Öffnungszeiten sollen insbesondere Berufstätigen und Personen mit eingeschränkter Mobilität die Chance geben, sich gegen die saisonalen Viren zu schützen, ohne dass es zu Arbeitsausfällen oder Terminproblemen kommt.

Praktische Hinweise zum Mitbringen des Impfpass

Ein zentraler Punkt für die erfolgreiche Durchführung der Impfung ist der mitgeführte Impfpass. Nur wenn der Impfausweis vorliegt, kann die Impfung amtlich und lückenlos in der Dokumentation eingetragen werden. Daher sollten alle Besucherinnen und Besucher ihren Impfpass unbedingt zur Impfstelle mitnehmen. Dies gilt für alle teilnehmenden Praxen und Apotheken in den Städten und Kreisen von Ostwestfalen-Lippe, einschließlich des Kreis Lippe. Die korakte Dokumentation ist nicht nur für den individuellen Impfschutz relevant, sondern auch für die epidemiologische Überwachung und die Qualitätssicherung im Gesundheitssystem.