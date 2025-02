Lange Stoppt Pläne für Ausreisezentrum auf der Oder-Insel

Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) hat die Pläne für ein Ausreisezentrum auf der Oder-Insel in Küstrin-Kietz aufgegeben und wird nach anderen geeigneten Standorten suchen.

Brandenburg s Innenministerin Katrin Lange (SPD) hat die Pläne für ein Ausreisezentrum auf der Oder-Insel in Küstrin-Kietz aufgegeben. Lange hatte die ehemalige Kaserne als Standort für ein solches Zentrum in Betracht gezogen, das Flüchtlinge n ohne Bleibeperspektive dienen sollte. \Nach einem Besuch vor Ort erklärte Lange, dass sie von dem Projekt von Anfang an nicht ganz überzeugt gewesen sei und dass der Standort schlichtweg ungeeignet sei.

Das Land Brandenburg werde nun nach anderen Standorten für Ausreisezentren suchen. \Solche Sammelunterkünfte sollen verhindern, dass sich ausreisepflichtige Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, einer Abschiebung entziehen und untertauchen. Das Projekt war zuvor von dem ehemaligen CDU-Innenminister Michael Stübgen angestoßen worden. Im Rahmen dieses Vorhabens waren Überlegungen im Gange, 200 bis 250 Plätze in einstöckigen Wohncontainern mit Speise-, Sozial-, Sport- und Beratungsräumen auf dem ehemaligen Kasernengelände einzurichten. Die Pläne stießen jedoch auf Widerstand vor Ort.





