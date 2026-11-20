Massive Lieferengpässe bei VW, Skoda und Cupra sorgen für Wartezeiten bis zu 21 Monate. Die E-Auto-Förderung des Bundes droht bei diesem Tempo auszugehen.

Der Volkswagen-Konzern steht vor einer massiven logistischen Herausforderung, die durch einen unerwartet starken Ansturm auf kleine und erschwingliche Elektrofahrzeuge ausgelöst wurde. Kunden, die Modelle wie den Skoda Epiq, den Cupra Raval oder den neuen VW ID.Polo bestellen möchten, sehen sich mit extrem langen Lieferzeiten konfrontiert. Laut Angaben des Branchenportals Edison müssen potenzielle Käufer teils bis zu 21 Monate auf die Übergabe ihres neuen Wagens warten, was die Produktionskapazitäten der Hersteller an ihre Grenzen bringt.

Produktionsengpässe bei VW ID.Polo und Cupra Raval

Aktuell verzeichnet Volkswagen mehr als 50.000 Bestellungen allein für den kleinen Stadtflitzer ID.Polo. Die Lieferzeit variiert dabei meist zwischen vier Monaten und einem Jahr, kann aber je nach spezifischer Modellkonfiguration auch noch länger ausfallen, wie eine Sprecherin des Konzerns gegenüber dem Nachrichtenportal AUTO BILD bestätigte. Die Sprecherin betonte, dass die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen von Volkswagen in Deutschland und anderen europäischen Ländern spürbar ansteigt. Um die hohe Nachfrage zu bedienen, laufen die Werke in Martorell und Pamplona, beide in Spanien, derzeit auf Hochtouren. Für Kunden, die nicht so lange warten möchten, empfiehlt VW den Kauf bereits konfigurierter Fahrzeuge, die direkt beim Händler auf Lager stehen.

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Ähnlich aussagekräftige Zahlen liefert auch der zur Volkswagen-Gruppe gehörende Sportwagenhersteller Cupra. Für den kleinen SUV Raval beträgt die Lieferzeit rund sechs Monate. Rund 60.000 Bestellungen lägen dem Unternehmen vor, wobei bereits 20.000 Autos an Kunden ausgeliefert wurden. "Wir verzeichnen seit seiner Einführung im April eine Nachfrage, die unsere ursprünglichen Prognosen um mehr als das Doppelte übertrifft", so die Einschätzung der Marke. Bei Skoda meldet man weltweit 80.000 Bestellungen für das kleine E-SUV Epiq. Zu pauschalen Lieferfristen äußert sich Skoda nicht, bestätigt aber, dass alle elektrischen Modelle gut laufen. Interessenten könnten konkret beim Händler nachfragen, wo aktuelle Verfügbarkeit geprüft werden kann.

Premium-Angebot des VW ID.Polo

Der ID.Polo hat sich als besonders beliebtes Modell etabliert und kürzlich den Status als bestes Elektro-Auto seiner Klasse erreicht. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Attraktivität des kompakten Fahrzeugs, das trotz seiner geringen Größe eine beeindruckende Ausstattung und Reichweite bietet. Die Popularität des Modells trägt maßgeblich zur aktuellen Überlastung der Produktionslinien bei. Viele Verbraucher suchen nach einer kostengünstigen Einstiegsmöglichkeit in die Elektromobilität, ohne auf moderne Technologie und Markenqualität verzichten zu müssen. Der ID.Polo positioniert sich hierbei perfekt im Markt, da er die Lücke zwischen reinen Stadtfahrzeugen und größeren Familien-Elektroautos schließt.

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Risiko: Auslaufen der E-Auto-Förderung des Bundes

Doch die langen Wartezeiten bringen ein erhebliches finanzielles Risiko für die Käufer mit sich. Das Problem besteht darin, dass die E-Auto-Förderung des Bundes nur für bereits zugelassene Elektrofahrzeuge beantragt werden kann. Das bereitgestellte Geld sollte theoretisch bis Ende 2029 reichen, doch ist fraglich, ob am Ende der Lieferzeit noch Mittel im Fördertopf des Bundes vorhanden sein werden. Dies hängt vor allem davon ab, wie lange die Lieferketten noch gestresst bleiben und wie viele Autos in dieser Zeit zugelassen werden müssen, um die Subventionen abzurufen. Sollte der Fördertopf schneller leer sein als erwartet, könnten viele Besteller am Ende ohne den gewünschten Zuschuss dastehen.

Marktübersicht und Strategien für Käufer

Zum Einordnen der aktuellen Bestellzahlen: Von Januar bis Oktober wurden in Deutschland knapp 700.000 neue E-Autos zugelassen. Diese Zahl zeigt das enorme Potenzial des Marktes, das von den Herstellern bisher noch nicht vollständig bedient werden kann. Käufer stehen nun vor der schwierigen Wahl, ob sie eventuell auf einen Gebrauchtwagen ausweichen, bei der Wahl der Marke flexibler werden oder die lange Lieferzeit in Kauf nehmen. Experten raten dazu, die eigenen Bedürfnisse genau zu prüfen und frühzeitig bei den Händlern nachzufragen, ob vorrätige Fahrzeuge verfügbar sind, um potenzielle Förderungen nicht zu verpassen.