Langen Motorcycles plant Muscle Cruiser mit 300 PS

Langen Motorcycles kündigt eine Kleinserie der Lightspeed LS12 an, die ab 2025 produziert werden soll. In Zukunft wird es auch eine limitierte Version mit Turbolader geben, die eine Leistung von 300 PS erreichen soll.

Langen Motorcycles , eine britische Manufaktur, hat große Pläne für die Zukunft. Nach der Vorstellung der Langen Lightspeed LS12 im Jahr 2023, einer sportlichen Maschine mit einem Rotax-V2-Motor, kündigte das Unternehmen eine Kleinserie von 185 Stück für den englischen Markt an, die ab dem letzten Quartal 2025 produziert werden soll. Die Lightspeed LS12 ist mit 185 PS und einem Gewicht von 185 kg ausgestattet. Die Produktion für den europäischen Markt soll 2026 beginnen.

Langen Motorcycles wurde von Chris Ratcliffe gegründet, dem ehemaligen Chefingenieur des Kleinserienherstellers CCM. Das Unternehmen hat bereits Erfahrung mit der Entwicklung von Motorrädern, wie zum Beispiel die Langen Lightspeed LS12, die auf einem Gitterrohrrahmen basiert und ein unverkleidetes Design hat. Neben der Serienproduktion der Lightspeed LS12 plant Langen Motorcycles auch die Produktion einer limitierten Version mit Turbolader. Diese Version soll eine Leistung von 300 PS erreichen. Langen Motorcycles sucht derzeit nach Investoren, um seine Pläne zu realisieren und die Produktion der Lightspeed LS12 in großem Rahmen zu ermöglichen. Das Unternehmen hat auch angekündigt, die Lightspeed LS12 in eine Muscle Cruiser Variante umzuwandeln, die mit einem höheren Lenker und tiefer liegenden Fußrasten ausgestattet sein wird





