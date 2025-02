Langer oder kurzer Oberkörper: Styling-Tipps für jede Figur

Dieser Artikel gibt dir Tipps, wie du deinen Körpertyp optimal stilen kannst, wenn du einen langen oder kurzen Oberkörper hast. Erklärende Textpassagen und Styling-Regeln helfen dir dabei, die richtige Hose, die richtige Bundhöhe, die richtige Streifenwahl und den richtigen Schnitt für dich zu finden.

2 Minuten Langer oder kurzer Oberkörper ? Wenn das eine Frage ist, die ihr euch schon immer gestellt habt, dann haben wir die Erklärung und drei Styling -Regeln, die ihr bei euren Körpermaßen beachten solltet. Ihr seht häufig neue Styles und testet sie sofort, aber irgendwie stehen diese euch nicht so gut wie anderen und ihr fragt euch, warum das so ist? Der Grund dafür ist, dass die Körpermaße von Person zu Person variieren.

Deshalb kann die Größe unseres Torsos ein wichtiges Kriterium bei der Suche nach geeigneter Kleidung sein. Hier erfahrt ihr, wie ihr euren Torso messt und welche Styling-Regeln zu beachten sind. Genannt ist anatomisch der zentrale Bereich des Körpers ohne Kopf, Hals und Gliedmaßen. Ihr könnt ganz leicht herausfinden, ob ihr eher einen langen oder einen kurzen Rumpf habt. Um das zu testen, stellt ihr euch gerade vor einen Spiegel, nehmt die erste Hand und legt sie horizontal direkt unter die Brust. Die zweite Hand legt ihr dann darunter. Falls euer Bauchnabel nun unter eurer zweiten Hand liegt, habt ihr einen eher kurzen Torso. Wenn ihr euren Bauchnabel im Spiegel noch sehen könnt, habt ihr einen eher längeren Rumpf. Der Höhe des Hosenbunds kann entscheidend dafür sein, ob ein Outfit gut oder schlecht aussieht, doch welche Bundhöhe ist die richtige? Bei einem schlanken Körperbau, mit zum Beispiel einem überlagerten und ausgestellten Bein. Mit dieser Wahl sorgt ihr dafür, dass nicht nur euer Oberkörper, sondern auch die Beine automatisch länger aussehen. Wenn ihr einen langen Torso habt, ist es ratsam, einen hohen Hosenbund zu tragen, da so euer Oberkörper automatisch länger wirkt und die Taille optisch weiter nach unten verlagert wird. Heutzutage sind Querstreifen in der Modewelt gar nicht mehr wegzudenken, doch nicht jeder sollte sie tragen. Alles, was zu weit ist, wird durch Querstreifen verkürzt. Die Streifen verkürzen den Oberkörper optisch. Aber wenn ihr einen kurzen Torso habt, solltet ihr Querstreifen meiden. Aber, keine Sorge, Streifen sind nicht tabu für euch, allerdings solltet ihr auf Längsstreifen setzen. Wählt dazu einfach zum Beispiel ein Shirt mit Längsstreifen oder eine Bluse mit vertikaler Knopfreihe. Der Schnitt eurer Kleidung ist sehr entscheidend für eure Outfits. Die Wirkung der Farbe auf den Look wird dabei oft unterschätzt. Die Farbauswahl sollte bei einem langen und kurzen Oberkörper unterschiedlich getroffen werden. Ein hoher Kontrast in den Farben, wie zum Beispiel mit einem weißen Oberteil und einer dunklen Jeans solltet ihr nur tragen, wenn ihr einen langen Torso besitzt. Mit dem harten Bruch wird der Oberkörper optisch eindeutig von dem Unterkörper abgegrenzt und verleiht euch so ein besseres Gesamtoutfit. Diesen Cut könnt ihr allerdings auch mit bestimmten Accessoires wie einem Taillen- und Hüftgürtel erreichen. Ein lockerer Schnitt, der den Körper umschmeichelt und nicht zu eng anliegt, ist für Personen mit einem kurzen Oberkörper zu empfehlen, da der Oberkörper so länger wirkt





