Längere Sommerpause für 'Sturm der Liebe' und 'Rote Rosen'

Die beiden beliebten Telenovelas 'Sturm der Liebe' und 'Rote Rosen' gehen in eine zehnwöchige Sommerpause, die eine Woche länger dauert als im vergangenen Jahr. Die Fans müssen auf ihre Lieblingsfolgen verzichten, können sich aber über Backstage-Material und alte Folgen in der ARD Mediathek freuen. Während der Sommerpause gibt es täglich zwei Filme im Fernsehen zu sehen, darunter auch die Tour de France.

Die Sommerpause bei 'Sturm der Liebe' und ' Rote Rosen ' beginnt in diesem Jahr bereits am 12. Juni und dauert zehn Wochen. Das ist eine Woche länger als im vergangenen Jahr.

Während der Schauspieler*innen eine wohlverdiente Auszeit vom stressigen Drehalltag genießen, müssen die Fans der Serien auf ihre Lieblingsfolgen verzichten. In der Zwischenzeit können sie sich jedoch über Backstage-Material sowie alte Folgen in der ARD Mediathek freuen. Die Zuschauer*innen dürfen sich wie im vergangenen Jahr über die Wiederholung beliebter älterer Filme freuen. Täglich flimmern während der Sommerpause der Telenovelas von 14:03 Uhr bis 17:00 Uhr immer zwei Filme über die TV-Bildschirme.

Darunter unter anderem 'Zwei Männer und ein Baby' sowie 'Unter weißen Segeln - Urlaubsfahrt ins Glück'. Vom 4. bis zum 26. Juli wird jedoch auch hin und wieder die Tour de France im Ersten ausgestrahlt. Der Sommer steht somit ganz im Zeichen des Sports, denn schließlich startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bereits am 11.

Juni. Eine Ausstrahlung der Spiele am Nachmittag wird es aufgrund der Zeitverschiebung bei der ARD jedoch nicht geben





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