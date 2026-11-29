Was bleibt von Christine Lagarde, was muss ihr Nachfolger anders machen, und ist das neue Personalpaket ein Erfolg für Deutschland? Fünf Ökonominnen und Ökonomen ziehen für die Börsen-Zeitung Bilanz und blicken auf die EZB unter neuer Führung.

Was bleibt von Christine Lagarde, was muss ihr Nachfolger anders machen, und ist das neue Personalpaket ein Erfolg für Deutschland? Fünf Ökonominnen und Ökonomen ziehen für die Börsen-Zeitung Bilanz und blicken auf die EZB unter neuer Führung.picture alliance / SNS | Ulrich HöferDie Staats- und Regierungschefs der Euroländer haben sich am Donnerstag auf eine neue Führung für die Europäische Zentralbank verständigt.

Der Spanier Pablo Hernández de Cos, derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, soll im Februar EZB-Präsident werden. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier soll als Chefvolkswirt auf Philip Lane folgen, die Französin Laurence Boone den Platz von Isabel Schnabel im Direktorium einnehmen. Die Börsen-Zeitung hat fünf Ökonominnen und Ökonomen dieselben Fragen gestellt: zur Bilanz Lagardes, zu den Herausforderungen für ihren Nachfolger, zu den Folgen für den Zinskurs und dazu, wie das Personalpaket aus deutscher Sicht zu bewerten ist.

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Beim Zinskurs sind sich die Befragten weitgehend einig. Bei Lagardes Vermächtnis und der Frage, was 2027 die schwerste Aufgabe für die EZB wird, gehen die Einschätzungen auseinander. Die Bekämpfung der Inflation, ohne dabei die Konjunktur abzuwürgen. Bisher bleiben indirekte oder Zweitrundeneffekte der hohen Energiepreise aus.