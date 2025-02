Langfristiges Gewichtsmanagement nach der Diät

Dieser Artikel bietet Tipps zum Erreichen und Halten deines Wunschgewichts nach einer Diät. Es konzentriert sich auf die Bedeutung von Schlaf, Ernährung, Bewegung und positiver Einstellung.

Nach vielen harten Wochen oder Monaten hast du es endlich geschafft und dein Wunschgewicht erreicht. Das Schlimmste hast du hinter dir, doch ab jetzt heißt es: Nicht nachlässig werden! Eine der wichtigsten Herausforderungen nach einer Diät ist es, dein Wunschgewicht langfristig zu bewahren. Hier sind einige Tipps, wie du das erreichen kannst:Priorisiere deinen Schlaf : Ausreichender Schlaf ist essenziell für einen gesunden Lebensstil und trägt zum langfristigen Gewichtsverlust bei.

Experten vermuten schon länger einen Zusammenhang zwischen der Schlafqualität und einem langfristigen Gewichtsverlust. Ein erholsamer Schlaf gewinnt immer mehr an Bedeutung, denn die Forschung zeigt mehr und mehr, dass sich ein unruhiger Schlaf auf alle Aspekte des Körpers auswirken kann - auch auf die Fettverbrennung. „Ausreichender Schlaf fördert hingegen die Erholung und hält das Stresshormon Cortisol dauerhaft niedrig“, sagt Parinaz Samimi, Schlaf-Expertin aus den USA. Ein zu hoher Cortisolspiegel kann zu einem schlechten Ernährungsverhalten führen, da dies eine Form ist, den Stress zu kompensieren. Samimi rät deshalb, um sein Gewicht zu halten, möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und auch zur gleichen Zeit aufzustehen. Computer und Handys sollten mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen ausgeschaltet werden und sich entspannen.Gesunde Ernährung: Zucker solltest du in der Regel so wenig wie möglich zu dir nehmen. Statt Kekse, Kuchen oder andere zuckerhaltige Snacks zu vernaschen, schlägt die Expertin vor, zu vollwertigen Nahrungsmitteln und Snacks wie Nüsse, Vollkorn und Co. zu greifen. Sie liefern viel mehr Energie und sorgen dafür, dass du dein Gewicht dauerhaft halten kannst. Auch der Konsum von flüssigen Kalorien wird oft unterschätzt. Verzichte daher besser auf süße Fruchtsäfte und das eine Glas Wein mehr am Abend. Früchte in Form von Saft sind fiese, versteckte Kalorienfallen. Im Gegensatz zu Obst in seiner ursprünglichen Form sättigen Säfte nicht annähernd so gut und fallen deshalb nur als überflüssige Kalorien auf die Hüften. Wenn du dein Gewicht also halten willst, greife lieber zu echtem Obst, bei dem du auch noch was zu kauen hast. So verbrennst du Kalorien beim Kauen und bleibst länger satt.Bewegung: Natürlich spielt beim langfristigen Abnehmen auch viel Bewegung eine große Rolle. Dabei sollten nicht nur Kalorien verbrannt werden, sondern auch deine negativen Gedanken gleich mit dazu.Denk positiv: Eine negative Einstellung kann deine Fortschritte beim Abnehmen hemmen. Sie kann dich ausbremsen, dich unglücklich fühlen lassen,und kann außerdem sogar eine innere Blockade bilden, die dich kein Stück weiterbringen wird. Eine „Ich schaffe das“-Einstellung ist hier viel effektiver und bringt dich auch schneller zum gewünschten Erfolg, nämlich dein Gewicht dauerhaft zu halten. Auch beim Essen sollten deine Gedanken stets positiv sein. Sage dir also laut vor: Ich esse diese Nahrungsmittel nicht, weil ich mich durch sie schlecht fühle! Die positive Denkweise wird schnell deine Perspektive auf viele Teile deines Lebens verändern und dir so mehr Kraft geben, langfristig abzunehmen und dein Gewicht dauerhaft zu halten.





