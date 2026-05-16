Langjährige Reiseexperte Robin Hartmann: "Sprache erleichtert Kontakt"

In einem Bericht über 70 bereisten Länder teilt Robin Hartmann seine Erfahrungen mit der Sprache und ihrer positiven Einfluss auf Begegnungen.

"Schon wenige Worte heben Türen und verändern Begegnungen spürbar. meine Erfahrung - Sprache erleichtert Kontakt . Aus einem flüchtigen Moment wird eine Begegnung, die bleibt. Vor jeder Reise lerne ich zumindest die Begrüßung, eine kurze Vorstellung und Danke.

Mehr braucht es oft nicht. Ich selbst habe gemerkt, dass mein Umgang in einem kulturellen Kontext anders wahrgenommen wird, je besser meine Sprachkenntnisse sind. Egal, ob Grammatik perfekt ist oder nicht - der Versuch, an einer anderen Kultur teilzuhaben, ist das Wichtigste.





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