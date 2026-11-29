Savelij Korosteljov und weitere russische Langläufer dürfen nicht zum Weltcup in Trondheim einreisen.

Savelij Korosteljov und weitere russische Langläufer dürfen nicht zum Weltcup in Trondheim einreisen. Die russischen Langläufer dürfen beim Weltcup in Granåsen am kommenden Wochenende nicht starten.

Nach langer Ungewissheit steht fest, dass ihnen die Einreise nach Norwegen verweigert wird.

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„Wir kommen nicht nach Trondheim“, bestätigte Savelij KorosteljovDer Internationale Skiverband FIS hatte mehrere russische Athleten als neutrale Sportler zugelassen. Für die Rennen in Trondheim waren neben Korosteljov auch Natalja Terentjeva, Darja Neprjajeva und Sergej Volkov gemeldet. Die norwegische Entscheidung verhindert nun ihren Einsatz. Terje Lund, Veranstaltungsleiter des norwegischen Skiverbands, beruft sich auf eine E-Mail des Justizministeriums an die örtliche Polizei.