Die Russin Natalja Terentjeva wird nach dem Langlauf-Weltcup in Ruka ausgebuht. Die Schwedin Linn Svahn kritisiert die Reaktion des Publikums mit klaren Worten.

Die Russin Natalja Terentjeva wird nach dem Langlauf-Weltcup in Ruka ausgebuht. Die Schwedin Linn Svahn kritisiert die Reaktion des Publikums mit klaren Worten. Natalja Terentjeva hat beim Langlauf-Weltcup in Ruka das Podest verpasst und ist anschließend bei der Blumenzeremonie ausgebuht worden.

Nach dem Rennen über zehn Kilometer klassisch stellte sich Linn Svahn an die Seite der Russin. Die Schwedin kritisierte die Reaktion der Zuschauer deutlich. Sportlich hatten die Schwedinnen den Auftakt dominiert: Ebba Andersson siegte im Einzelstart in 25:19,4 Minuten vor Svahn und Frida Karlsson. Terentjeva belegte als beste Athletin hinter dem schwedischen Trio den vierten Platz.

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Auf Karlsson fehlten ihr 8,8 Sekunden, auf Siegerin Andersson 19 Sekunden. Die Russin ging als neutrale Athletin an den Start. Für Svahn richteten sich die Buhrufe gegen die Falsche.