Ärgert ihr euch über instabiles WLAN? Bevor ihr viel Geld ausgebt und neue Geräte kauft, solltet ihr zunächst versuchen, die Router-Einstellungen...

Ärgert ihr euch über instabiles WLAN? Bevor ihr viel Geld ausgebt und neue Geräte kauft, solltet ihr zunächst versuchen, die Router-Einstellungen zu optimieren. Schon ein paar einfache Maßnahmen können eurem WLAN deutlich mehr Leistung verschaffen.

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Solange von allen Geräten eine Kanalbreite von 20 Megahertz und Kanal 1, 6 oder 11 gewählt werden, geraten nur Router im selben Kanal aneinander. Werden manuell andere Kanäle eingestellt, kommen sich Router unterschiedlicher Kanäle in die Quere. Hier ergibt es Sinn, die kaum genutztenViele Router sind werksseitig bei der 2,4-Gigahertz-Frequenz auf 20 Megahertz und bei der 5-Gigahertz-Frequenz auf 80 Megahertz eingestellt. Bei neueren Modellen kann einefür ordentlich Power sorgen.