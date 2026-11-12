Lanterns Staffel 2: James Gunns Andeutungen zu HBO Max Serie

James Gunn macht erste Andeutungen zur Fortsetzung von Lanterns. DC Studios bestätigt keine neue Staffel, doch Fans sehen Hoffnung durch Indizien und Watchtime-Erfolge.

Seit der Ausstrahlung der letzten Folge der Serie Lanterns bei HBO Max am 5. Oktober herrscht unter den Fans Unsicherheit über die Zukunft des Projekts. Viele Zuschauer hoffen auf eine Fortsetzung der Geschichte, die sich an den DC-Helden Green Lantern orientiert. Die Frage nach einer möglichen zweiten Staffel bleibt aktuell offen, da keine offizielle Zusage von den Verantwortlichen vorliegt. Dennoch geben aktuelle Entwicklungen Anlass zu vorsichtigem Optimismus für die Fortführung des Serienuniversums.

James Gunns erste Andeutungen zur Fortsetzung

James Gunn, der leitende Kopf von DC Studios, hat nun erste Signale gesendet, die auf eine mögliche Weiterführung hinweisen. Obwohl Gerüchte über eine Absetzung der Serie kurzzeitig aufkamen, wurden diese von Seiten der Studios später wieder dementiert. Fans werten die bisherigen Aussagen als indirekte Bestätigung dafür, dass das Abenteuer der Charaktere John Stewart und Hal Jordan fortgesetzt werden könnte. Eine formelle Genehmigung für eine zweite Staffel fehlt jedoch weiterhin.

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Hohe Watchtime dominieren die Streaming-Charts

Die Superhelden-Serie dominiert seit Wochen die Beliebtheitsratings auf dem Streamingdienst HBO Max. Die Watchtime-Daten der ersten vier Folgen waren so erfolgreich, dass sie statistisch ausgereicht hätten, um eine erneute Bestellung der Serie zu rechtfertigen. Diese hohen Einschaltquoten sind ein starkes Indiz für das große Interesse des Publikums an den Charakteren und der Handlung von Lanterns. Die positive Resonanz der Zuschauer verstärkt die Argumente für eine Fortsetzung erheblich.

Entwicklung der Story vor der offiziellen Bestätigung

Laut mehreren Quellen arbeiten die Verantwortlichen bei DC Studios bereits an den Storylines für eine potenzielle zweite Staffel. Es ist in der Film- und Serienbranche üblich, dass Drehbücher geschrieben werden, ohne dass eine grüne Lichtgabe für die Produktion erfolgt ist. Diese Vorarbeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Serie tatsächlich erneut gedreht wird. Es handelt sich hierbei um einen Standardprozess der kreativen Entwicklung bei großen Studios.

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John Stewart Auftritt in Man of Tomorrow

Unabhängig vom Schicksal der Serie Lanterns wird es ein Wiedersehen mit der Figur John Stewart geben, die von Aaron Pierre gespielt wird. Die Geschichte wird in dem kommenden DC-Film Man of Tomorrow fortgesetzt. In diesem Film wird der Green Lantern gegen den außerirdischen Invasor Brainiac kämpfen. Der Film wird von Regisseur und Drehbuchautor James Gunn inszeniert und plant den Start für das Jahr 2025. Dies zeigt, dass die Figuren weiterhin Teil des größeren DC-Universums sind.

Zukünftige Projekte im DC-Universum

Die Zukunft von DC Studios wird durch verschiedene Projekte geprägt, die parallel zur Serienentwicklung laufen. Während sich Fans auf Lanterns konzentrieren, arbeiten andere Teams an Filmen wie Clayface, das Gotham City mit Elementen des Horrors belebt. Diese vielfältigen Projekte unterstreichen die expansive Strategie von DC. Die Fans können weiterhin hoffen, dass die hohe Popularität von Lanterns in der finalen Entscheidung für eine Fortsetzung berücksichtigt wird.