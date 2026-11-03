LAP Coffee schließt Berlin-Kreuzberg Filiale trotz Vandalismus-Welle

Die LAP Coffee Filiale in Berlin-Kreuzberg schließt wegen Ineffizienz. Gründer Ralph Hage bestreitet politischen Zusammenhang mit Vandalismus, obwohl die Kette Angriffe erleidet.

Die LAP Coffee Filiale in der Graefestraße im Berliner Stadtteil Kreuzberg hat am Wochenende den Betrieb eingestellt. Das Unternehmen führt die Schließung explizit auf wirtschaftliche Ineffizienz zurück und verweist darauf, dass der Standort die gesteckten Kosten-Nutzen-Erwartungen nicht erfüllt habe. Dies markiert eine weitere Hürde für die Expansion der Kette in der deutschen Hauptstadt, die bereits unter intensiver öffentlicher und politischer Beobachtung steht.

Wirtschaftliche Gründe für Schließung

LAP Coffee begründet die Entscheidung mit harten betriebswirtschaftlichen Kriterien, die im Widerspruch zu einer möglichen politischen Motivation stehen. Das Unternehmen teilte gegenüber dem Tagesspiegel mit, dass man die Marke gegründet habe, um hochwertigen Kaffee in Innenstädten bezahlbar zu halten. Ein Cappuccino werde dort für 2,50 Euro angeboten, was kleine Ladenflächen, effiziente Abläufe und Standorte erfordere, die ihre Kosten vollständig decken könnten. Wenn ein Laden diese Erwartungen nicht erfülle, müsse man als Unternehmen reagieren, um die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells zu gewährleisten.

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Gründer Ralph Hage betonte, dass die Schließung für das lokale Team und die Stammgäste sicherlich enttäuschend sei. Man wolle LAP jedoch nachhaltig aufbauen, weshalb für alle Läden strikt wirtschaftliche Maßstäbe galten. Ein möglicher Zusammenhang mit den in den vergangenen Monaten stattfindenden Vandalismus-Attacken gegen den Laden wird vom Unternehmen explizit bestritten. Stattdessen plant LAP, bald eine neue Location im Graefekiez zu eröffnen, wobei ein genauer Zeitpunkt und Ort noch nicht feststehen.

Wiederkehrende Gewalt und Täteransprache

Trotz der behaupteten fehlenden Korrelation war die Filiale in der Graefestraße in den Monaten vor der Schließung mehrfach Ziel von Sachbeschädigungen. Unbekannte beschmierten regelmäßig Fenster, Wände und die Preistafeln des Cafés. Als Reaktion auf diese Angriffe reagierte LAP Coffee mit einer ungewöhnlichen öffentlichen Intervention während der Berlin Art Week im September 2026. Man hängte ein Schild neben die beschädigte Menütafel, auf dem stand: "Vandalisierung, Künstler unbekannt, 2026, Sprühfarbe auf Glas".

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Gründer Ralph Hage erklärte damals klar Stellung, um Missverständnisse zu vermeiden. Er betonte, dass man Vandalismus nicht feiere. Graffiti könne zwar Kunst sein, aber das absätzliche Beschädigen des Arbeitsplatzes anderer Menschen sei erbärmlich. Diese Haltung steht im Kontext einer weit verbreiteten Serie von Angriffen auf LAP-Standorte in Berlin. Hage sprach im Dezember 2025 von insgesamt 50 Fällen von Angriffen und Vandalismus im Zeitraum zwischen Sommer und Winter 2025. Auch im Jahr 2026 setzte sich diese Welle fort, etwa durch eine Farbattacke auf eine Filiale in der Bergmannstraße Anfang April.

Politische Vorwürfe und Staatsschutzermittlungen

Die Angriffe sind nicht nur isolierte Straftaten, sondern werden teilweise politisch motiviert gesehen. Mitte Mai 2026 wurden am Wochenende zwei weitere Filialen angegriffen: eine am Boxhagener Platz in Friedrichshain und eine in der Rosenthaler Straße im Bezirk Mitte. In Verbindung mit diesen Vorfällen tauchte auf der Plattform Indymedia ein Bekennerschreiben auf, in dem die Täter die Zerstörung der Schaufensterscheibe in der Krossener Straße in Friedrichshain mit einem Stein zugaben. Das Schreiben enthielt die Drohung: "Diesmal hat die Scheibe einen Sprung, beim nächsten Mal wird sie komplett weg sein."

Das Bekennerschreiben wirft LAP Coffee vor, minderwertigen Kaffee zu exorbitant hohen Preisen zu verkaufen und durch aggressive Expansion so mächtig werden zu wollen wie der globale Marktführer Starbucks. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen, da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann. Ralph Hage konterte die Vorwürfe bereits im Oktober 2025, indem er erklärte, die Täter projizieren ihre eigenen Probleme mit der modernen Welt auf LAP und nutzten die Filialen als Ventil.

Konkurrenzdruck und Marktexpansion

Neben den Angriffen aus militanten Kreisen wächst der Widerstand aus der etablierten Berliner Café-Szene. Viele Kaffeeröster und Caféinhaber fürchten Verdrängung durch die extrem niedrigen Preise der Kette. Während ein Cappuccino bei LAP rund 2,50 Euro und ein Caffè Latte drei Euro kostet, senden diese Preise nach Ansicht von Kritikern wie dem Berliner Kaffeeröster Philipp Reichel das falsche Signal für den Markt. Ein Protestbündnis mit dem Namen "LAP Coffee Piss Off!" mobilisiert aktiv mit Plakaten und Flyern gegen die Expansion der Kette.

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LAP Coffee, was für "Life Among People" steht, wurde 2023 von Ralph Hage und Tonalli Arreola in Berlin gegründet. Das Konzept setzt auf kleine Flächen, Vollautomaten statt klassischer Siebträger und digitale Bestellprozesse, um die Marktlücke zwischen billigem Instant-Kaffee und teurem Barista-Kaffee zu füllen. Die Expansion wird durch Investoren wie HV Capital, FoodLabs, Roundtable und Insight Partners finanziert. Derzeit betreibt LAP in Deutschland 37 Filialen, davon 18 in Berlin, und plant bis Ende 2026 das Wachstum auf 60 Standorte, zum Vergleich hat Starbucks in Deutschland etwa 180 Standorte.