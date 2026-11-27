Laptops kosteten im Oktober 2026 laut Destatis 14,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, Festplatten 40,8 Prozent mehr. Fernseher, Geschirrspüler und Waschmaschinen wurden dagegen billiger. Die amtlichen Zahlen im Überblick, mit dem Fünfjahresvergleich und der Geräteausstattung der Haushalte.

Laptops, Desktop-PCs und Spielekonsolen kosteten im Oktober 2026 deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ( Destatis) lagen die Verbraucherpreise für tragbare Computer um 14,9 Prozent über dem Niveau von Oktober 2025, Desktop-PCs verteuerten sich um 13,1 Prozent, Spielekonsolen um 13,0 Prozent. Noch stärker stiegen die Preise für Speichermedien: Festplatten waren 40,8 Prozent teurer. Die Verbraucherpreise insgesamt lagen im selben Zeitraum um 2,8 Prozent höher. Gleichzeitig wurden andere Geräte billiger, allen voran Fernseher mit einem Minus von 9,2 Prozent.

Headtopics hat die amtlichen Zahlen zusammengetragen: die Preisauswertung für elektronische Geräte aus der Destatis-Pressemitteilung vom 24. November 2026, die Inflationsdaten für Oktober 2026 und die Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen dazu, wie viele Haushalte in Deutschland welche Geräte besitzen. Alle Werte sind tatsächlich gemessene Preisveränderungen oder Erhebungsergebnisse und wurden am 27. November 2026 auf den Seiten von Destatis geprüft.

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Auf einen Blick

+14,9 Prozent: Preisanstieg bei Laptops im Oktober 2026 gegenüber Oktober 2025; Desktop-PCs verteuerten sich um 13,1 Prozent.

Preisanstieg bei Laptops im Oktober 2026 gegenüber Oktober 2025; Desktop-PCs verteuerten sich um 13,1 Prozent. +40,8 Prozent: Preisanstieg bei Festplatten im selben Zeitraum; Speicherkarten, USB-Sticks und Ähnliches wurden um 22,1 Prozent teurer.

Preisanstieg bei Festplatten im selben Zeitraum; Speicherkarten, USB-Sticks und Ähnliches wurden um 22,1 Prozent teurer. +13,0 Prozent: Preisanstieg bei Spielekonsolen; Mobiltelefone ohne Vertrag kosteten 12,2 Prozent mehr.

Preisanstieg bei Spielekonsolen; Mobiltelefone ohne Vertrag kosteten 12,2 Prozent mehr. −9,2 Prozent: Preisrückgang bei Fernsehgeräten; auch Geschirrspülmaschinen (−7,0 Prozent) und Waschmaschinen (−4,2 Prozent) wurden billiger.

Preisrückgang bei Fernsehgeräten; auch Geschirrspülmaschinen (−7,0 Prozent) und Waschmaschinen (−4,2 Prozent) wurden billiger. −16,3 Prozent: So viel günstiger waren Desktop-PCs im Jahresdurchschnitt 2025 als im Jahr 2020, bevor die Preise wieder anzogen.

So viel günstiger waren Desktop-PCs im Jahresdurchschnitt 2025 als im Jahr 2020, bevor die Preise wieder anzogen. 79,1 Prozent: Anteil der privaten Haushalte mit Laptop, Notebook oder Netbook im Jahr 2024.

Grafik: Headtopics; Quelle: Destatis.

Computer und Speicher: die stärksten Preisanstiege

Unter den elektronischen Geräten, die Destatis in seiner Auswertung betrachtet, sind Computer und Speichermedien die Spitzenreiter. Tragbare Computer, also Laptops, waren im Oktober 2026 um 14,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Für Desktop-PCs mussten Verbraucherinnen und Verbraucher 13,1 Prozent mehr bezahlen. Nach unserer Berechnung stiegen die Laptop-Preise damit gut fünfmal so stark wie die Verbraucherpreise insgesamt, die im Oktober 2026 um 2,8 Prozent über dem Vorjahresmonat lagen.

Den größten Sprung verzeichneten Festplatten mit einem Plus von 40,8 Prozent. Speicherkarten, USB-Sticks und ähnliche Speichermedien verteuerten sich um 22,1 Prozent. Destatis nennt als einen Grund für die steigenden Computerpreise den gestiegenen Bedarf an Speicherkapazität für KI-Rechenzentren. Dieser spiegle sich auch in der Entwicklung der Verbraucherpreise für Speichermedien wider, so das Statistische Bundesamt.

Auch andere digitale Geräte wurden teurer. Spielekonsolen kosteten im Oktober 2026 13,0 Prozent mehr als im Oktober 2025, Mobiltelefone ohne Vertrag 12,2 Prozent mehr. Bei Smartwatches, Fitnesstrackern und ähnlichen Geräten lag der Anstieg bei 6,1 Prozent. Eine Ausnahme bilden E-Book-Reader und digitale Bilderrahmen: Ihre Preise stiegen binnen eines Jahres nur um 0,2 Prozent.

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Grafik: Headtopics; Quelle: Destatis.

Der Anstieg bei Computern zeigt sich auch in einer breiteren Gruppe des Verbraucherpreisindex. In der Pressemitteilung zur Inflationsrate für Oktober 2026 weist Destatis für Informationsverarbeitungsgeräte insgesamt ein Plus von 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat aus. Diese Gruppe umfasst mehr Positionen als die einzelnen Geräte oben; die Werte sind deshalb nicht direkt miteinander vergleichbar.

Fernseher und Haushaltsgeräte: billiger als vor einem Jahr

Nicht alle Geräte folgen diesem Trend. Fernsehgeräte kosteten im Oktober 2026 nach Destatis 9,2 Prozent weniger als im Oktober 2025. Auch Kameras wurden billiger, und zwar um 2,5 Prozent. Empfangs- und Wiedergabegeräte für Ton, zu denen Radios, Hi-Fi-Anlagen und Lautsprecher zählen, verbilligten sich um 0,9 Prozent.

Bei ausgewählten Haushaltselektrogeräten sanken die Preise ebenfalls. Geschirrspülmaschinen waren im Oktober 2026 um 7,0 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen kosteten 5,4 Prozent weniger, Waschmaschinen 4,2 Prozent weniger. Bei Toastern und Grillgeräten betrug der Rückgang 1,5 Prozent.

Grafik: Headtopics; Quelle: Destatis.

Auch hier passt das Bild zur übergeordneten Gruppe: Für Haushaltsgeräte insgesamt meldete Destatis im Oktober 2026 einen Preisrückgang von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Preise für Spiele, Spielzeug und Hobbywaren lagen um 8,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Gebrauchsgüter insgesamt verteuerten sich nur um 0,3 Prozent und damit deutlich schwächer als die Waren insgesamt mit 3,2 Prozent.

Der längere Blick: Computer waren zuvor billiger geworden

Die jüngsten Preisanstiege bei Computern folgen auf mehrere Jahre mit teils deutlichen Preissenkungen. Destatis vergleicht dazu den Jahresdurchschnitt 2025 mit dem Jahr 2020. Demnach waren Desktop-PCs im Jahr 2025 um 16,3 Prozent günstiger als 2020, Laptops um 9,3 Prozent. Mobiltelefone ohne Vertrag wurden im selben Zeitraum um 11,7 Prozent billiger, Spielekonsolen um 4,2 Prozent und Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches um 3,3 Prozent.

Als Ursache für diese Preissenkungen nennt das Statistische Bundesamt vor allem den Abbau von Überproduktionen, die während der Covid-19-Pandemie entstanden waren. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt lagen im Jahr 2025 um 21,9 Prozent über dem Niveau von 2020.

Grafik: Headtopics; Quelle: Destatis.

Am deutlichsten fiel der Rückgang über diesen Zeitraum bei Fernsehgeräten aus: Sie waren 2025 um 22,4 Prozent günstiger als 2020. Andere Geräte wurden dagegen teurer. Kameras verteuerten sich zwischen 2020 und 2025 um 23,3 Prozent und damit etwas stärker als die Verbraucherpreise insgesamt. Bei Empfangs- und Wiedergabegeräten für Ton betrug das Plus 9,1 Prozent, bei E-Book-Readern und digitalen Bilderrahmen 13,9 Prozent.

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Die ausgewählten Haushaltsgeräte verteuerten sich über diese fünf Jahre deutlich schwächer als die Verbraucherpreise insgesamt. Für Geschirrspülmaschinen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher 2025 laut Destatis 2,6 Prozent mehr zahlen als 2020, für Waschmaschinen sowie für Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen jeweils 4,1 Prozent mehr. Toaster und Grillgeräte verteuerten sich um 11,3 Prozent. Die Jahreswerte bis 2025 und die Monatswerte für Oktober 2026 beruhen auf unterschiedlichen Zeiträumen und lassen sich nicht einfach miteinander verrechnen.

Was in deutschen Haushalten steht

Wie verbreitet diese Geräte sind, zeigen die Laufenden Wirtschaftsrechnungen von Destatis, eine regelmäßige Befragung privater Haushalte. Danach besaßen im Jahr 2024 79,1 Prozent der Haushalte in Deutschland einen Laptop, ein Notebook oder ein Netbook. 2017 waren es 70,8 Prozent. Auf 100 Haushalte kamen 2024 rechnerisch 116,2 solcher Geräte.

Smartphones waren 2024 in 90,8 Prozent der Haushalte vorhanden, Tablets in 62,1 Prozent. Einen stationären PC hatten dagegen nur noch 40,7 Prozent der Haushalte, nach 48,6 Prozent im Jahr 2017. Fernseher gehören mit einem Ausstattungsgrad von 97,2 Prozent nach wie vor zur Grundausstattung.

Grafik: Headtopics; Quelle: Destatis, Laufende Wirtschaftsrechnungen.

Eine Spielkonsole, auch eine tragbare, gab es 2024 in 34,3 Prozent der Haushalte, nach 28,9 Prozent im Jahr 2022. Je 100 Haushalte zählte Destatis 62,3 Konsolen. Eine Geschirrspülmaschine besaßen 77,3 Prozent der Haushalte. Die Ergebnisse für das Jahr 2024 beziehen sich auf rund 38,7 Millionen private Haushalte.

Künstliche Intelligenz in Unternehmen

Eine andere Destatis-Erhebung, die ebenfalls am 24. November 2026 veröffentlicht wurde, beschreibt die Verbreitung von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft. Sie steht in keinem direkten Zusammenhang mit der Preisauswertung. Demnach nutzten im Jahr 2026 37 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten KI-Technologien, nach 26 Prozent im Jahr 2025. Das ist ein Anstieg um 11 Prozentpunkte.

Große Unternehmen ab 250 Beschäftigten setzen KI laut Destatis deutlich häufiger ein (73 Prozent) als mittlere Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten (49 Prozent) und kleine Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten (33 Prozent). Unternehmen, die KI nutzen, verwenden am häufigsten Technologien zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio (59 Prozent), zur Analyse von Schriftsprache (54 Prozent) und zur Spracherkennung (45 Prozent).

Wie es weitergeht

30. November 2026: Destatis veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse des Verbraucherpreisindex für November 2026.

Destatis veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse des Verbraucherpreisindex für November 2026. 30. November 2026: Am selben Tag erscheinen laut Veröffentlichungskalender auch der Index der Außenhandelspreise und der Einzelhandelsumsatz für Oktober 2026.

Die hier genannten Preisveränderungen für einzelne Geräte beziehen sich auf Oktober 2026 sowie auf die Jahresdurchschnitte 2020 und 2025. Wie sich die Preise in den folgenden Monaten entwickeln, zeigen erst die kommenden Veröffentlichungen.

Zu den Daten: Preisveränderungen für elektronische Geräte aus der Destatis-Pressemitteilung Nr. N083 vom 24. November 2026 ( destatis.de), Grundlage sind die Positionen des Verbraucherpreisindex (GENESIS-Tabellen 61111-0005 und 61111-0006). Inflationsrate und Gruppenwerte für Oktober 2026 aus der Destatis-Pressemitteilung Nr. 392 vom 11. November 2026 (korrigiert am 17. November 2026). Ausstattung privater Haushalte aus den Laufenden Wirtschaftsrechnungen 2024 (Destatis-Tabellen, Stand 17. August 2026). KI-Nutzung aus der Destatis-Pressemitteilung Nr. 408 vom 24. November 2026. Termine laut Destatis-Veröffentlichungskalender. Alle Angaben sind tatsächlich gemessene Werte, keine Prognosen. Der Vergleich der Laptop-Preise mit der Inflationsrate ist eine eigene Berechnung von Headtopics. Alle Quellen wurden am 27. November 2026 abgerufen. Grafiken: Headtopics; Titelfoto: Wikimedia Commons.