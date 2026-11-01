Lara Stone offenbart Brustkrebs-Diagnose und warnt Frauen

Supermodel Lara Stone (42) teilt ihre Brustkrebs-Diagnose mit. Die frühere Victoria's Secret-Begleiterin appelliert eindringlich an alle Frauen, regelmäßige Selbstuntersuchungen durchzuführen.

Das niederländische Supermodel Lara Stone hat im Alter von 42 Jahren öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Am vergangenen Samstag teilte sie die schockierende Nachricht über einen persönlichen Beitrag auf Instagram mit. Sie gab an, dass die Diagnose gerade an diesem Tag gestellt worden war und für sie und ihre Familie einen riesigen Schock bedeutete. Dies ist ein außergewöhnlicher Schritt für die Model, die ihr privates Leben normalerweise strikt von der Öffentlichkeit abgrenzt.

Ursprung der Karriere und Markenzeichen

Die Karriere von Lara Stone hat einen sehr frühen Anfang genommen, der heute als legendär gilt. Mit lediglich zwölf Jahren wurde sie in der Pariser Metro von einem Modelscout angesprochen. Dieser Zufall veränderte ihren Lebensweg grundlegend und führte sie in die internationale Modewelt. Drei Jahre später, mit 15 Jahren, nahm sie am renommierten Wettbewerb Elite Model Look teil, was ihr weiteres Comeback vorbereitete. Der internationale Durchbruch folgte schließlich ab dem Jahr 2006. Seitdem ist Lara Stone als eine der gefragtesten models der Welt bekannt. Ihr unverwechselbares Markenzeichen ist eine auffällige Zahnlücke, die ihr Gesicht auf den Titelseiten der wichtigsten Modemagazine der Welt ziert. Sie lief für die berühmtesten Designer und Häuser der Branche und prägte die visuelle Kultur des 21. Jahrhunderts maßgeblich.

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Warnung an alle Frauen zur Vorsorge

Der Grund für die öffentliche Bekanntgabe ist nicht nur der Wunsch nach Transparenz, sondern eine dringende Warnung an andere Frauen. In ihrem Beitrag wandte sich Stone direkt an ihre Millionen von Followern, um auf die Wichtigkeit der Früherkennung hinzuweisen. Sie appellierte eindringlich daran, keine Veränderungen am eigenen Körper zu ignorieren. Für sie war es entscheidend, dieses Schweigen zu brechen, um anderen Frauen eine wichtige Botschaft zu vermitteln.

Ihre Botschaft war klar und unmissverständlich. Sie bat darum, den eigenen Körper aufmerksam zu beobachten und bei Verdachtsmomenten sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Appell lautete, Selbstuntersuchungen der Brüste durchzuführen, da dies potenziell das eigene Leben retten kann. Stone erklärte, dass es der Mühe wert sei, über so etwas zu sprechen, wenn nur eine einzige Person dadurch dazu gebracht wird, einen seit langem vor sich hergeschobenen Arzttermin wahrzunehmen.

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Erfolge in der Mode- und Werbewelt

Während des Kampfes gegen die Krankheit blickt Stone auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurück. Sie war das Gesicht zahlreicher globaler Kampagnen für führende Marken. Dazu gehören Chanel, Louis Vuitton, Givenchy, Prada und Marc Jacobs. Besonders eng war ihre Verbindung zu Calvin Klein, wo sie ab 2010 das Gesicht mehrerer weltweiter Werbekampagnen war. Ein herausragendes Bild aus diesem Kontext zeigt sie im Jahr 2015 gemeinsam mit dem Sänger Justin Bieber.

Auch für L'Oréal Paris und Victoria's Secret war sie tätig. Bei Victoria's Secret lief sie auf dem Laufsteg und gehört damit zu den Elite-Tänzerinnen der Marke. Ihre Gesichter zierten mehr als 50 Cover der Vogue-Ausgaben weltweit. Weitere große Namen, für die sie vor der Kamera stand, sind Versace und Tom Ford Beauty. Diese Liste unterstreicht ihren Status als Ikone der internationalen Modewelt, die seit vielen Jahren zu den gefragtesten Gesichtern zählt.

Familie und aktuelle Behandlungssituation

Privat ist Lara Stone Mutter von zwei Söhnen, die ihr viel Bedeutung zukommen lassen. Der ältere Sohn Alfred, heute 13 Jahre alt, stammt aus ihrer ersten Ehe mit dem britischen Komiker David Walliams. Diese Verbindung bestand von 2010 bis 2015. Die Scheidung war ein einschneidender Moment in ihrem Leben, aus dem jedoch eine gemeinsame Elternschaft hervorging. Nach der Trennung von Walliams suchte sie neue Wege für ihr persönliches Glück.

Im Jahr 2018 lernte sie ihren heutigen Ehemann, den britischen Immobilienentwickler David Grievson, kennen. Die Paarfindung erfolgte über die Dating-App Tinder, was zu einer stabilen Beziehung führte. Im Jahr 2021 gaben sich die beiden das Jawort. Im Juli 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn Bob zur Welt, was ihr Leben als Mutter von zwei Kindern komplettierte. Der 45-jährige Grievson unterstützt sie in dieser schweren Zeit.

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Nun konzentriert sich Lara Stone vollständig auf ihre Genesung. Sie hat bereits mit der medizinischen Behandlung begonnen und zeigt damit Resilienz und Entschlossenheit. Obgleich bei aller Angst und Unsicherheit, die eine Krebsdiagnose mit sich bringt, gibt es für Stone auch Grund zur Hoffnung. Nach ihren eigenen Angaben wurde der Krebs frühzeitig erkannt, was die Prognose für die weitere Behandlung positiv beeinflusst. Wie die Therapie in den kommenden Monaten genau aussehen wird, möchte sie vorerst für sich behalten. Das öffentliche Ziel bleibt jedoch die Sensibilisierung der Gesellschaft für die Wichtigkeit der Krebsvorsorge.