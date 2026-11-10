Larissa Eifler und Laura Nolte im Interview: Gold, Sichtbarkeit und Förderung

Die Weltmeisterin Larissa Eifler und Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte sprechen über fehlende TV-Sendezeit, Rückschläge und ihre Finanzierung. Das Gespräch zeigt, wie wichtig Sichtbarkeit für den Sport ist.

Die Säbelfechterin Larissa Eifler (27) und die Bobpilotin Laura Nolte (27) haben sich beim 'Club der Besten' im Aldiana Club Naga Bay in Ägypten getroffen. SPORT BILD hat die beiden Sportlerinnen zusammengebracht, die im Jahr 2026 zu den erfolgreichsten deutschen Athletinnen zählen. Im Gespräch geht es um Sichtbarkeit im Fernsehen, mentale Krisen und die Frage, wie Spitzensport heute finanziert wird.

Larissa Eifler wurde als Weltmeisterin im Säbelfechten ausgezeichnet. Mit dieser Waffe ist es der erste große Titel für eine Deutsche überhaupt. Laura Nolte wiederholte bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo in Italien ihren Olympiasieg von 2022 und gewann die Goldmedaille im Zweierbob mit Deborah Levi (29).

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Sichtbarkeit im TV: Warum Fechten und Bob im Schatten stehen

Larissa Eifler sieht ihre Sportart im Fernsehen deutlich unterrepräsentiert. Sie gönne den Wintersportlerinnen ihre langen TV-Strecken, wünsche sich aber mehr Präsenz für das Fechten. Ein zentrales Problem sei die Verfolgbarkeit für Zuschauer, denn die Treffer fallen oft in weniger als zwei Sekunden.

Eifler regte an, dass künstliche Intelligenz helfen könnte, das Fechten zuschauerfreundlicher zu machen. Sie nannte dies ausdrücklich als Idee, die sie für denkbar hält, ohne konkrete Projekte zu benennen.

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Laura Nolte beschreibt eine ähnliche Situation im Bob. Die Männer hätten im Fernsehen deutlich mehr Sendezeit. Bisher seien die Frauen zumindest samstags und sonntags übertragen worden. Nun werde der Wettkampfplan so umgestellt, dass die Monobob-Rennen mehrfach auf den Freitag verschoben werden, an dem es in der Regel nur Livestreams gibt.

Gleichberechtigung und Stimmen aus dem Wettkampfalltag

Nolte kritisiert, dass von den Rennen der Frauen häufiger nur Zusammenfassungen gezeigt werden, während die Männer live zu sehen sind. Sie fragt sich, warum nicht auch der Zweier der Männer auf den Freitag hätte gelegt werden können.

Im Fechten sieht Eifler die Situation dagegen positiver. Die Wettkampftage seien so gestaltet, dass sich Männer und Frauen abwechseln und beide Wettbewerbe gezeigt werden. Daher herrsche im Vergleich zu anderen Sportarten relativ gute Gleichberechtigung.

Beide Athletinnen betonen zudem, dass Wintersport und Fechten unterschiedlich viel Aufmerksamkeit erhalten. Auch die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen, wie groß das Interesse an Erfolgen sein kann. Nolte erzählte, dass sie Eifler Gold in den sozialen Netzwerken gesehen habe und dies als großen Moment empfand.

Rückschläge und Neuorientierung nach Olympia

Larissa Eifler fiel im Jahr 2024 in ein Loch, nachdem sie die Olympia-Qualifikation knapp verpasst hatte. Sie habe sich gefragt, ob sie den Sport noch wolle, und sei nach jahrelanger Vorbereitung ziellos gewesen. Eifler nahm sich daraufhin eine Pause, um zu prüfen, ob ihre Leidenschaft noch vorhanden ist.

Mit etwas Abstand merkte Eifler, dass ihr der Sport fehlt und sie weiterhin dafür brennt. Ihr Ziel sei nun, bei den Olympischen Spielen 2028 anzugreifen.

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Laura Nolte berichtete von zahlreichen Stürzen in ihrer Karriere, vor allem während des Erlernens des Bobfahrens. Von außen sei viel an ihr gezweifelt worden, bis sie selbst nicht mehr sicher war, ob sie es schaffen könne. Aufgeben sei für sie jedoch keine Option gewesen.

Nach einem Sturz bei ihrem ersten großen Auftritt bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2020 habe sie das Gefühl gehabt, an einem Tiefpunkt ihres Lebens zu stehen. Unterstützung erhielt sie von ihrem Umfeld, ihrem Team mit Deborah Levi und einer Sportpsychologin. Im Jahr 2022 wurde sie schließlich Olympiasiegerin.

Förderung, Sponsoren und Zukunft des Sports

Larissa Eifler hat ihren WM-Titel ohne einen persönlichen Sponsor geholt. Bisher gab es keine privaten Sponsoren, doch aktuell tue sich etwas. Ihr Einkommen stammt nach eigenen Angaben von der Bundeswehr sowie von der Unterstützung der Sporthilfe.

Da sich mit Fechten kaum Geld verdienen lasse, studiert Eifler zusätzlich, um nach ihrer sportlichen Laufbahn Sicherheit zu haben. Die Förderung ist damit ein zentraler Bestandteil der Finanzierung ihres Sports.

Zur Sichtbarkeit sagt Eifler, dass der Helm im Wettkampf sie in eine eigene Welt versetze. Trotzdem würde mehr Einblick in die Gesichter der Athletinnen dem Fechten und dessen Bekanntheitsgrad guttun. Nach Siegen nehmen viele Fechterinnen die Maske sofort ab, und dabei entstehen nach ihren Worten besonders eindrucksvolle Bilder.