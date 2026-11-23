Hupen, Absperrungen und Arbeiten an den Gleisen: Am Donauwörther Bahnhof ist derzeit einiges los. Ob das mit dem lange erwarteten Lärmschutz zusammenhängt.

Hupen, Absperrung en und Arbeiten an den Gleisen: Am Donauwörth er Bahnhof ist derzeit einiges los. Ob das mit dem lange erwarteten Lärmschutz zusammenhängt.die Arbeiter an den Gleisen immer wieder vor nahenden Zügen gewarnt.

Es wird gewerkelt an den Bahnanlagen, Absperrungen sind zu sehen, zum Beispiel an der Bahnbrücke inEigentlich sollten die Arbeiten zum verbesserten Lärmschutz entlang der Bahngleise in Donauwörth schon längst begonnen haben. Zuletzt meldete die Deutsche Bahn jedoch: Verspätung. Ab 2027 sollten dieDabei werde es auch bleiben, teilt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage der Redaktion jetzt mit.

Also read Händler kehren zurück auf den Bauernmarkt – so kommen die Arbeiten auf dem Stadtmarkt voran

Die Arbeiten entlang der Bahnanlagen hätten eine andere Bewandnis, wie die Bahn mitteilt: Im Bereich der Strecke Donauwörth-Riedlingen, am Bahnhof Donauwörth und am Bahnhof Mündling finden derzeit Arbeiten an der Bahninfrastruktur statt. Dabei handele es sich insbesondere „um Sondierungs- und Planierarbeiten sowie den Austausch von Schienen“. Die Maßnahmen dienten der Instandhaltung der Infrastruktur, so die Bahnsprecherin. Für die Reduzierung des Schienenverkehrslärms in Donauwörth sind insgesamt sechs Schallschutzwände vorgesehen.

Die Bahn schreibt dazu: „Die bauliche Umsetzung soll nach aktuellem Stand ab dem Jahr 2027 beginnen.

Advertisement

“Die Umsetzung von Lärmsanierungsprojekten, so auch in Donauwörth, unterliege allerdings, so die Bahn, stets der Voraussetzung, „dass ausreichend Sperrzeiten, also Zeiten, in denen keine Züge fahren, zur Verfügung stehen“. Sperrpausen würden mindestens drei Jahre vor dem geplanten Baubeginn angemeldet und eingetaktet. Dies diene dazu, Baumaßnahmen zu koordinieren und zusammenzufassen, so dass die Bahnstrecken nicht permanent durch Baumaßnahmen gesperrt werden müssen, sondern gebündelt stattfinden können.

Über die Voraussetzung der Sperrpausen hinaus sei zudem „die kontinuierliche Mittelbereitstellung durch den Bund notwendig, um die ambitionierten Aufgaben der Lärmsanierung an Bestandstrecken erfüllen zu können“. Wieder eine vorsichtige Warnung, dass es erneut eng werden könnte in puncto Finanzen und damit in Sachen Baubeginn?

Bereits im April dieses Jahres war das Geld schließlich der Grund für die Verschiebung des Vorhabens in Donauwörth: „Leider stehen für das Haushaltsjahr 2026 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um die Maßnahme in Donauwörth umsetzen zu können“, hieß es damals in einem Schreiben der DB an die Redaktion.hatte sich im April „über die Maßen“ über die Verzögerung seitens der DB geärgert. Es habe „so viele Anläufe“ gegeben, den Lärmschutz zu verwirklichen; die Stadt habe den Ansprüchen der DB entsprochen und „die Hausaufgaben erledigt“, so Sorré im Frühjahr.

Befürchtet wurde zudem, dass die Arbeiten zum TeilWann genau die Arbeiten an welcher Stelle 2027 beginnen, ist bislang nicht bekannt. Für viele Donauwörther, die schon seit Jahren auf die Wände warten, wird das zweitrangig sein - Hauptsache, der Startschuss fällt.