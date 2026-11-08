Lars Barlemann führt U23 an die Spitze: Sandro Wagner steht unter Druck

Lars Barlemann sichert der U23 von Hannover 96 mit einem Sieg gegen Flensburg die Tabellenführung. Trainer Sandro Wagner sieht sich vor dem Spiel gegen Heidenheim steigendem Druck ausgesetzt, da die Profis auf Platz 15 rutschen.

Die U23 von Hannover 96 hat die Spitze der 4. Liga erreicht, nachdem das Team ein entscheidendes 3:2 gegen den FC Flensburg 08 errungen hatte. Trainer Lars Barlemann sorgte mit dieser Leistung für einen historischen Moment im Verein, da er damit die Tabellenführung vorübergehend an die Eilenriede holte. Dieses Ergebnis hebt die junge Mannschaft deutlich von ihren Konkurrenten ab und festigt die Position unter der Leitung des erfahrenen Fußballlehrers.

Entscheidende Tore im zweiten Durchgang

Das Spiel gegen Flensburg präsentierte sich als ein taktisches Duell, in dem die Gäste zunächst die Initiative übernahmen. Bis zur Pause führte Flensburg mit 1:0, was den Druck auf die Niedersachsen erhöhte. Kurz nach dem Wiederanpfiff glich Yunus Ünal in der 46. Minute den Stand aus und ebnete den Weg für die Wender. Merlin Sinanovic sorgte in der 58. Minute dann für die Führung, die lange stabil blieb.

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Die finale Wende brachte der eingewechselte Rafael Martins Marques in der 87. Minute. Sein Treffer bedeutete nicht nur den Sieg, sondern auch die vorübergehende Tabellenführung für die U23. Barlemann betonte nach dem Spiel seine Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft und lobte die unglaubliche Härte der Jungs im Verlauf des Match. Diese Konstanz ist entscheidend für den weiteren Saisonverlauf.

Lars Barlemanns Aufstieg zum Spitzenreiter

Lars Barlemann hat sich schnell als Schlüsselfigur im Verein etabliert. Bis zum Sommer war er als Co-Trainer bei den Profis tätig, bevor Differenzen mit Christian Titz zur Trennung führten. Nach der Entlassung von Daniel Stendel, der nun bei Barnsley unter Vertrag steht, übernahm Barlemann die U23. Seine Erfahrung in der zweiten Liga zahlt sich nun in der vierten Liga aus, wo er bereits zweimal als Interimstrainer erfolgreich war.

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In der Saison 2025 zeigte Barlemann nach der Entlassung von André Breitenreiter bereits seine Stärke. Er führte das Team viermal ungeschlagen an und holte acht Punkte, bevor das 2:1 gegen Bochum den nächsten Erfolg markierte. Mit dem Sieg gegen Flensburg steigt er nun an die absolute Spitze der Liga. Seine Taktik und sein Umgang mit jungen Spielern werden als Haupttreiber des Erfolgs gewertet.

Druck auf Sandro Wagner steigt

Während die U23 Erfolgserlebnisse feiert, steht Sandro Wagner mit den Profis unter starkem Druck. Nach den Ergebnissen von Freitag und Samstag sind die Niedersachsen auf Platz 15 der Tabelle gerutscht. Das kommende Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger Heidenheim ist daher ein kritischer Punkt in der Saison. Wagner muss seine Mannschaft schnell wieder auf Erfolgskurs bringen, um einer weiteren Abwärtsentwicklung vorzubeugen.

Die Personalsituation vor dem Spiel gegen Heidenheim ist kompliziert. Emir Sahiti fehlt aufgrund einer Verletzung am Wade bereits beim Abschlusstraining. Auch Maurice Neubauer reist nicht an, da er sich noch vom Aufbau nach einer Grippe erholt. Lars Gindorf ist ebenfalls verletzt, da eine Viruserkrankung ihn zurückhält. Für ihn ist das Spiel zu früh.

Trotz der Ausfälle gibt es kleine Hoffnungsschimmer. Lars Gindorf konnte diese Woche erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Die Erwartungshaltung ist groß, dass der Publikumsliebling nach der Länderspielpause sein Comeback feiern kann. Wagner muss nun seine Taktik anpassen, um die nötigen Punkte gegen Heidenheim zu sichern. Der Kampf um den Klassenerhalt oder bessere Platzierungen wird intensiv werden.

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Die Kontraste im Verein sind deutlich. Während Barlemann mit der U23 die Tabelle anführt, kämpft Wagner mit der Stabilität der Profis. Die Leistung der jungen Mannschaft zeigt das Potenzial, das im Verein steckt. Ob Wagner diese Impulse nutzen kann, um die Profis zu stabilisieren, bleibt abzuwarten. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob die Struktur des Vereins auch in der ersten Mannschaft wieder Halt findet.