Lars Gindorf kehrt nach Verletzungspause bei Hannover 96 zurück

Hannovers Stürmer Lars Gindorf feiert nach sieben Wochen Pause wegen einer Viruserkrankung sein Comeback und liefert direkt eine Vorlage.

Der Hannoveraner Stürmer Lars Gindorf hat nach einer Pause von sieben Wochen sein Comeback auf dem Platz gefeiert. Die Abwesenheit war auf eine Viruserkrankung zurückzuführen, die den 25-Jährigen vom Spielbetrieb ausschloss. Trainer Sandro Wagner setzte den Angreifer im letzten Spiel für 15 Minuten ein. In dieser kurzen Zeit konnte Gindorf seine Qualität sofort unter Beweis stellen, indem er eine Vorlage beisteuerte.

Rückkehr nach langer Pause mit direkter Vorlage

Lars Gindorf steht als torgefährlichster Spieler im Team neben Marcel Hartel. Beide haben drei Tore und einen Assist erzielt. Für die Mannschaft ist diese Rückkehr wichtig, da Sandro Wagner seit dem 21. September im Amt ist und Gindorf bisher noch nicht unter Wettkampfbedingungen sah. Der Trainer benötigt seine Top-Angreifer dringend für die kommende Zeit.

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Trainer betont vorsichtige Rückkehr ins Training

Trainer Sandro Wagner erklärt, dass Spieler nach langen Ausfallszeiten Zeit brauchen, um wieder voll durchzustarten. Es fehle etwas an Intensität und Fitness. Lars Gindorf habe erst ein paar Tage mittrainiert, aber noch nicht so intensiv. Beim Testspiel habe er nur ein paar Minuten bekommen. Der Trainer betont, dass man vorsichtig rangehen muss, um den Spieler nachhaltig gut vorzubereiten.

Die Fitness und die Bindung zur Mannschaft auf dem Feld stehen im Mittelpunkt. Die anderen Spieler haben sich in den letzten Wochen entwickelt und Neues gelernt. Lars Gindorf muss diese Entwicklungen schnell adaptieren. Dass der 25-Jährige Fußball spielen kann, besteht jedoch keinen Zweifel. Dieses Wissen verliert man nicht durch eine Pause von einigen Wochen.

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Jungstar Tom Hobrecht glänzt mit Hattrick

Parallel dazu macht sich das Eigengewächs Tom Hobrecht immer besser. Der 19-Jährige sorgte gegen Havelse mit einem Hattrick für Aufsehen. Sandro Wagner lobt, dass Hobrecht auch in der vergangenen Saison in der Regionalliga zeigte, dass er auf diesem Niveau Tore schießen kann. Die jungen Spieler haben sich gut präsentiert.

Der Trainer freut sich persönlich über die Leistung, die Tom Hobrecht mit Toren gekrönt hat. Dies zeigt, dass die Jugendabteilung von Hannover 96 erfolgreich arbeitet und neue Talente nachrücken können. Die Kombination aus erfahrenen Spielern wie Gindorf und jungen Talenten wie Hobrecht gibt der Mannschaft eine solide Basis.

Ausblick auf Spiele nach der Länderspielpause

Nach der Länderspielpause geht es für Hannover 96 direkt weiter. Die Spieler müssen nun ihre Form unter Beweis stellen. Die Vorbereitung auf die nächsten Spiele wird fortgesetzt. Trainer Sandro Wagner wird dabei auf seine erfahrenen und jungen Spieler setzen, um die Punkte zu sammeln. Die Rückkehr von Lars Gindorf ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.