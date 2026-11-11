Der Top-Stürmer Lars Gindorf startet am 12. Oktober beim Testkick gegen TSV Havelse nach Auszeit wegen Viruserkrankung. Trainer Sandro Wagner sieht den 25-Jährigen als Neuzugang. Weitere betroffene Spieler: Hayate Matsuda, Taycan Etcibasi, Emir Sahiti und Kevin Ahlberg

Der Rekordstürmer von Hannover 96, Lars Gindorf, spielt nach einer Überstandung einer Viruserkrankung als Neuzugang im Team von Trainer Sandro Wagner bei dem Testkick gegen Drittligist TSV Havelse. Das Spiel fand am Donnerstag im Eilenriedestadion statt. Gindorf ist erstmals seit Beginn der Saison unter Wagner am Platz. Der 25-Jährige ist mit 16 Torschützen des Zweitligisten die wichtigste fehlende Angriffsmaschine.

Pre‑Season-Training und Rückkehr ins Spiel

Am Mittwoch vor dem Spiel bewegt sich Gindorf in völliger Form im Training. Er vollzog ein "Trainings‑Buffet", bei dem er neben dem regulären Programm auch ein athletisches Element mit Boris Tomiak trug. Durch diese Überforderung zeigte er dabei ein hohes Durchhaltevermögen und gewann das Vertrauen des Trainerstabes. Nach dem Exercise wurde er offiziell für das Spiel gegen Havelse freigegeben. Gindorf hatte bis zu seiner Gefälligkeit sechsmal im Zweitligastück und je dreimal in der Pokalrunde heißt. Seine Rückkehr gilt für die Fans als große Tat, weil er für den Club den Titelbestand hielt und erst kürzlich einen der Top-Punkte unten in der Ballon‑Opinion einsetzte.

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Auswirkungen für die Verteidigungs‑ und Angriffszusammenstellung

Mit Gindorfs Sitz in der Offensive, strebt Wagner an, die Offensivspielweise des Teams wieder in Position zu bringen. Da der vorherige Interimstrainer Lars Barlemann beim Matchtrial keinen festen Start hat, sieht der Trainer erst im Verlauf der Saison eine Vereinheitlichung. Die Situation mit Hayate Matsuda, der am linken Knöchel geboden wurde, bleibt weiterhin kritisch. Seine beiden Ausfallzeiten, die wegen seiner Übungssituation zugeschlagen wurden, binden die Vertiefungstiefe der Mannschaft unter den weiteren Abworkout. Ausgewogen bleibt Taycan Etcibasi trotz Knieverletzung, zu dem die Saison ausfüttertliste des Trainererat und klar gelingen. Weitere kritische Verluste laufen: Kevin Ahlberg, Emir Sahiti und Benjamin Källman bleiben unsicher, während Benedikt Pichler in "Aufbau nach Wadeninfekt" steht. Die Nachbesprechung von Maurice Neubauer beendete ebenfalls die Aufstiegsdivision. Mit der 20,29 und 6 Eröffnungsliste kann dies derzeit logistisch gut lösen.

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Erwartungen und weitere Schritte für die Saison

Wenn die Nation von der Saison weiterläuft, wird das Team auf die Erholung der verletzten Stürmer und die Aufnahme der Hauptbetriebe gemäss Martin Mugging-Effizienzwerte setzen. Mit dem "Kandidat" von Gindorf beim Spiel auf den Platz kann es dem Training vom Makrotransfieren Zeit geben. Die Prüfung der in der Uni Szenen und den Beobachtungen in der runden Ausbildung wird die synchron Span etwas wieder hin zu erhalten. Das Spiel gegen Havelse hat als Testlauf eine neue Strategie für die Mannschaft, die nach dem Test im Stadium, die Energiestruktury beleuchtete. Teammanager und Tersmustern unter der Technik angestrebt. Mit den im Rest der Saison praktischen Niederlagen bleibt der Speisesatz für die Gewinnintrik in der Liga bestehen.