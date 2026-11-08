Lars Golla vor Heim-WM: Wechselgerüchte und DHB-Ziele

Lars Golla谈 Handball WM 2027. DHB-Kapitän zur Vertragslage MT Melsungen und den Chancen des DHB-Teams gegen Dänemark im Januar.

Der DHB-Kapitän Lars Golla steht im Zentrum eines intensiven Medieninteresses kurz vor der Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. Seine aktuelle Vertragsituation bei der MT Melsungen und die Gespräche über einen möglichen Rückkehrwechsel zur SG Flensburg-Handewitt prägen die öffentliche Debatte. Trotz dieser turbulenten Hintergrundgeräusche fokussiert sich Lars Golla ausschließlich auf die sportlichen Herausforderungen der kommenden Wochen. Er nutzt die letzte Trainingseinheit der Nationalmannschaft in Berlin, um Klarheit über die Teamdynamik und die Ambitionen im Heimjahr zu schaffen.

Konflikte um Lars Golla bleiben ausgeblendet

Lars Golla bestätigt, dass die medialen Diskussionen um seine Zukunft keinen direkten Einfluss auf seine sportliche Leistung in der Nationalmannschaft haben. Der Kapitän betont, dass er den Wechsel von der SG Flensburg-Handewitt zur MT Melsungen als positiven Tapetenwechsel erlebt hat, der ihm neue Perspektiven eröffnete. Für ihn bleibt die aktuelle Vertragsverhandlung mit beiden Vereinen, bei der sein Lauf bis 2031 besteht, ein privates Thema. Er zeigt sich überrascht von der Intensität der Berichterstattung, vermisst aber einen direkten sportlichen Nachteil für seine Konzentration auf das DHB-Team.

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Training in Berlin stärkt das DHB-Team

Während der letzten Trainingswoche vor dem Start der Heim-WM im Januar herrscht in der Gruppe eine durchweg positive Stimmung. Lars Golla beschreibt seine Mitspieler als hochmotiviert und selbstbewusst, ohne dass Notwendigkeit besteht, einzelne Spieler nachzuholen oder zu stabilisieren. Das Team arbeitet auf hohem Niveau zusammen, wobei der Fokus auf der defensiven Kompaktheit und der Leidenschaft im Spiel liegt. Besonders wichtig sind dabei die ungeschriebenen Absprachen und das gegenseitige Vertrauen, das Lars Golla als Fundament für den Erfolg in Deutschland identifiziert.

Technische Fehler müssen in Offensivaktion minimiert werden

Neben der Defensive sieht Lars Golla in der technischen Ausführung im Angriffsbereich den wichtigsten Hebel für bessere Ergebnisse. Er fordert seine Mitspieler auf, Fehlerquoten drastisch zu senken und die Torabschlüsse zu präziseren. Als Zielvorgabe nennt der Kapitän den Spielstil der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2024. Der sogenannte Flow, der damaligen Erfolg charakterisierte, soll auch bei der Heim-WM im Januar 2027 abrufbar sein, um gegen hochkarätige Gegner bestehen zu können.

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Taktik und Mentalität im Vergleich zu Dänemark

Lars Golla schätzt die dänische Mannschaft als extrem konstant und mental stark ein, was sie zur größten Herausforderung für Deutschland macht. Im Gegensatz dazu merkt er an, dass das DHB-Team noch den letzten Schritt zur absoluten Authentizität in der Überzeugung fehlt, den Gegner schlagen zu können. Nur zehnmaliges Behaupten des eigenen Siegeswillens reiche nicht aus; die Mannschaft müsse diese Überzeugung durch taktische Reife und Spielqualität erarbeiten. Auch andere Nationen wie Frankreich, Spanien und Norwegen werden als ernstzunehmende Konkurrenten um die Titel bewertet.

Heim-Vorteil nutzt das DHB-Team strategisch

Die Unterstützung der heimischen Fans wird von Lars Golla als wesentlicher Faktor für den Erfolg der Weltmeisterschaft 2027 angesehen. Er geht davon aus, dass die Kombination aus gesundem Selbstvertrauen und der Energie durch das Publikum viel bewegen kann. Gleichzeitig warnt er vor der Gefahr, sich vorzeitig in die K.-o.-Runde zu versetzen, bevor die Qualifikation für diese Phase überhaupt erreicht ist. Das DHB-Team müsse sich jede Runde neu verdienen, um den Titelgewinn zu sichern, der als legitimes Ziel im Raum steht.