BVB-Sportchef Lars Ricken stellt sich geschlossen hinter den deutschen Nationalspieler Maximilian Nmecha. Das Management betonte das Vertrauensverhältnis und forderte Fokus auf den Sport.

Der umstrittene Jubelgestus von Maximilian Nmecha bei Borussia Dortmund hat zu einer klaren Positionierung der Vereinsführung geführt. Sportchef Lars Ricken hat sich in einem Gespräch mit dem Sender Sky eindeutig zu seinem Fußballer bekannt und jede Kritik von außen zurückgewiesen. Ricken betonte dabei die hohe Wertschätzung, die das Management gegenüber Nmecha als Spieler und als Persönlichkeit empfindet, um die Aufmerksamkeit wieder auf die sportlichen Leistungen zu lenken.

Interne Gespräche klären die Lage

Dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund zufolge wurde nach der umstrittenen Geste ein vertrauensvolles internes Gespräch mit dem deutschen Nationalspieler geführt. Ricken schilderte, dass man sich in dieser Runde aufeinander verständigt habe und nun bei dieser Klärung bleiben wolle. Es sei das erklärte Ziel der Verantwortlichen, zukünftig den Fokus wieder vollständig auf die sportlichen Themen und den Spielbetrieb zu richten, ohne weitere öffentliche Debatte über private Überzeugungen.

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Nmecha hatte nach eigenen Angaben durch seine Aktion seine Verbundenheit zu Jesus und Gott gezeigt. Dabei deutete er an, eine Krone auf dem Rasen zu platzieren, was als religiöse Symbolik interpretiert wird. Diese Geste ist Teil der Praxis des Netzwerks "Ballers in God", das von Nmecha und anderen Sportlern genutzt wird. Das Netzwerk befindet sich seit einiger Zeit in der Kritik, da Mitglieder wie Nmecha wiederholt für homophobe und queerfeindliche Aussagen diskutiert wurden.

Klarer Fokus auf Respekt und Glauben

Lars Ricken ging spezifisch auf die Beweggründe des Spielers ein und betonte den respektvollen Umgang innerhalb der Mannschaft. Der Sportchef erklärte, dass man den christlichen Glauben von Nmecha sehr hoch schätze. Es sei dem Profi deutlich gemacht worden, dass er sich mit seiner Geste weder respektlos, diskriminierend noch gar missionarisch verhalten wollte. Diese Haltung werde er laut Ricken bereits seit seinem ersten Tag bei Borussia Dortmund konsequent leben.

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Die Integrität des Spielers in der Dressing-Room-Community wird durch seine Wahl in den Mannschaftsrat unterstrichen. Nmecha wurde mit einer überwältigenden Mehrheit der Stimmen in dieses Gremium gewählt. Ricken hob hervor, dass dies auf den verbindenden Charakter des Mittelfeldspielers zurückzuführen ist, der das Team zusammenhält und Vertrauen schafft. Diese interne Unterstützung ist ein wichtiger Indikator für die Akzeptanz des Akteurs im Kader.

Bundestrainer und künftige Maßnahmen

Auch der Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich nach einem persönlichen Gespräch mit dem Akteur geäußert. Klopp berichtete, dass Nmecha zugesagt habe, in Zukunft auf diese spezifische Geste zu verzichten. Diese Absprache dient dazu, mögliche Missverständnisse oder unerwünschte Kontroversen auf dem Spielfeld von vornherein zu vermeiden. Der Verein und der Nationaltrainer stehen hier auf einer Linie, indem sie den Respekt vor dem Glauben des Spielers wahren, gleichzeitig aber auch Sensibilität für die öffentliche Wirkung zeigen.

Nmecha selbst hat durch diese Entwicklung klar signalisiert, dass er seine religiöse Überzeugung nicht in Frage stellt, aber den Kontext der Darstellung anpassen wird. Die Kommunikation zwischen dem Management, dem Spieler und dem Trainerstab ist damit vorerst abgeschlossen. Alle Beteiligten sehen es nun als prioritär an, die Energie in die Vorbereitung auf die kommenden Spiele und die sportlichen Ziele des Vereins zu stecken, anstatt sich in medialen Diskussionen zu verlieren.