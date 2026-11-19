Das Zuger Obergericht erlaubt Pfändungen in der Schweiz trotz Wohnsitz in Dubai. 36 Betreibungen umfassen rund 519 Millionen Franken gegen Lars Windhorst.

Lars Windhorst befindet sich in der Schweiz in einer extremen finanziellen Schieflage, die durch massive rechtliche Schritte gegen ihn verschärft wird. Das Zuger Obergericht hat am Freitag entschieden, dass der ehemalige Hertha-BSC-Investor seine Schweiz verlassen hat, um seinen Gläubigern zu entgehen. Diese Feststellung ist der entscheidende rechtliche Hebel, der es den Gläubigern nun ermöglicht, Vermögenswerte in der Schweiz zu pfänden, obwohl Lars Windhorst aktuell seinen Wohnsitz in Dubai unterhält.

Umfang der Betreibungen erreicht 519 Millionen Franken

Das Zuger Obergericht hat bestätigt, dass seit Mai 2021 insgesamt 36 Betreibungen gegen Lars Windhorst eingeleitet wurden. Die Summe dieser Forderungen beläuft sich auf rund 519 Millionen Franken. Dieses Urteil stützt sich auf die Einschätzung der kantonalen Behörden, die Lars Windhorst vorwerfen, Schulden bewusst nicht zu begleichen. Zudem wird ihm vorgeworfen, Gläubiger und Behörden durch irreführende Versprechungen hintanzuhalten, um Zeit zu gewinnen oder Verbindlichkeiten zu verschleieren.

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Die finanzielle Belastung ist immens und überschreitet die halbe Milliarde Franken. Die 36 einzelnen Betreibungen repräsentieren eine hohe Anzahl von Forderungsstellern, die gleichzeitig auf eine Befriedigung ihrer Ansprüche hoffen. Die Rechtskraft des Entscheids bedeutet, dass die Pfändungsmaßnahmen in der Schweiz weitergeführt werden dürfen, solange Lars Windhorst keine anderen ausreichenden Sicherheiten bietet oder die Schulden tilgt.

Rücksichtslose Flucht aus der Schweiz und Migrationsbehörde

Zuvor hatten die Zuger Behörden Lars Windhorst bereits die Aufenthaltsbewilligung entzogen. Der Entscheid des Obergerichts bestärkt diese Position, indem er feststellt, dass die Abwesenheit in der Schweiz strategisch erfolgt ist, um den Gläubigern zu entgehen. Diese rechtliche Einordnung ist entscheidend, da sie den Wohnsitz in Dubai nicht als Schutzraum vor der schweizerischen Gläubigerhaft anerkennt.

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Lars Windhorst hatte versucht, seinen letzten Schweizer Wohnsitz als juristisches Ankerrecht zu nutzen, um Pfändungen zu verhindern. Das Gericht hat diese Argumentation jedoch zurückgewiesen und klargestellt, dass die Flucht vor den Gläubigern den Verlust dieses Schutzes nach sich zieht. Die kantonalen Migrationsbehörden sahen sich dadurch bestätigt, dass Lars Windhorst keine echte Absicht hatte, in der Schweiz zu verbleiben und seine finanziellen Pflichten zu erfüllen.

Konkurs bei Tennor International und Hertha BSC Vergangenheit

Neben den persönlichen Betreibungen gegen Lars Windhorst gibt es auch erhebliche Probleme bei seiner Gesellschaft Tennor International. Im September 2026 wurde auf Antrag eines Gläubigers der Konkurs über Tennor International eröffnet. Diese Entwicklung markiert den Zusammenbruch eines der wichtigsten Vehikel, das Lars Windhorst für seine Investitionen in Berlin genutzt hat. Die Insolvenzanfrage zeigt, dass die Schuldenlast nicht nur privat, sondern auch auf Ebene seiner Unternehmensstrukturen kritische Ausmaße erreicht hat.

Lars Windhorst wollte den Berliner Bundesligisten Hertha BSC einst in einen sogenannten Big City Club verwandeln. Das damalige Engagement war mit enormen finanziellen Erwartungen verbunden, die jedoch nicht erfüllt wurden. Der Absturz folgte spektakulär und endete im Chaos, wobei Hertha BSC mit einem Berg an Verbindlichkeiten zurückblieb. Die aktuellen Entwicklungen in der Schweiz sind direkt mit dieser Phase der finanziellen Überteuerungen und den daraus resultierenden Insolvenzen verknüpft.

Rechtliche Folgen und zukünftige Pfändungen

Das Urteil des Zuger Obergerichts hat unmittelbare praktische Auswirkungen für die Gläubiger. Da der Entscheid rechtskräftig ist, können die Pfändungen an den verbliebenen Vermögenswerten in der Schweiz weiterverfolgt werden. Lars Windhorst steht nun vor der Herausforderung, dass sein internationales Netzwerk an Immobilien und Finanzmitteln in der Schweiz nicht mehr vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt ist.

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Die Kombination aus der Entziehung der Aufenthaltsbewilligung, dem Vorwurf der vorsätzlichen Schuldenvermeidung und dem Konkurs bei Tennor International isoliert Lars Windhorst rechtlich zunehmend. Die 519 Millionen Franken an Forderungen stellen eine der höchsten Betreibungen dar, die in der jüngeren schweizerischen Wirtschaftsgeschichte gegen eine Privatperson durchgeführt wurden. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, ob es gelingt, weitere Vermögenswerte aufzuspüren oder ob die Pfändungen auf ein leeres Postfach treffen.