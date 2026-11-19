Lars Windhorst sieht sich in der Schweiz mit massiven Zwangsvollstreckungen konfrontiert. Gerichte in Zug verhaften Vermögen, um rund 560 Millionen Euro von Gläubigern einzuziehen, nachdem der Ex-Investor in die Vereinigten Arabischen Emirate abgewandert ist.

Lars Windhorst gerät unter dem Druck seiner Gläubiger in der Schweiz zunehmend in die Defensive. Ein Gericht in der Schweiz hat Anordnungen getroffen, um rund 560 Millionen Euro durch Zwangsvollstreckung beizutreiben. Der 49-jährige Unternehmer muss sich nun nicht nur mit der Tilgung hoher Schulden auseinandersetzen, sondern auch mit rechtlichen Schritten, die seine finanzielle Situation im Ausland tangieren. Die Ereignisse markieren einen weiteren tiefen Einschnitt in der Karriere des ehemaligen Investors, der einst als Hoffnungsträger für den Berliner Fußballverein gehandelt wurde.

Massive Vollstreckungsmaßnahmen in Zug

Das Obergericht im Kanton Zug hat gegen Lars Windhorst insgesamt 36 separate Betreibungen eingeleitet. Diese Maßnahmen betreffen offene Geldforderungen von Gläubigern, die sich auf eine Summe von rund 519 Millionen Franken belaufen, was einem Wert von 560 Millionen Euro entspricht. Die gerichtlichen Urteile belegen den systematischen Ansatz der Justizbehörden, um die offenen Forderungen zu decken, die seit mehreren Jahren akkumuliert sind.

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Die Höhe der Forderungen unterstreicht das Ausmaß der finanziellen Verstrickungen von Lars Windhorst. Die einzelnen Verfahren laufen parallel und zielen darauf ab, Vermögenswerte einzufrieren oder zu verwerten. Für den ehemaligen Hertha-Investor bedeutet dies, dass sein Vermögen im europäischen Rechtsraum weitestgehend gesichert oder bereits beansprucht ist, obwohl er seinen Lebensmittelpunkt verlegt hat.

Gerichtsurteil zu Flucht nach Dubai

Laut einem Urteil des Obergerichts in Zug hat Lars Windhorst die Schweiz im Frühjahr 2026 in Richtung Dubai verlassen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass dieser Umzug primär dem Zweck diente, sich seinen Gläubigern in der Schweiz zu entziehen. Die Behörde wertet die Abwanderung als strategischen Versuch, der haftungsrechtlichen Verfolgung zu entgehen, was die Härte der folgenden Maßnahmen rechtlich untermauert.

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Trotz des Wegzugs in die Vereinigten Arabischen Emirate hat das Gericht Pfändungen an seinem letzten Wohnsitz in der Schweiz angeordnet. Dies zeigt, dass die Schweizer Justiz nicht bereit ist, Vermögenswerte einfach ziehen zu lassen, nur weil sich der Schuldner in einer anderen Rechtsordnung aufhält. Die Anordnung stellt sicher, dass der letzte bekannte Bezugspunkt zu Lars Windhorst im Schweizer Hoheitsgebiet weiterhin für die Gläubiger zugänglich bleibt.

Vorwürfe des Migrationsamts

Bereits vor den aktuellen Vollstreckungsmaßnahmen warf das kantonale Migrationsamt in Zug Lars Windhorst vor, Schulden in der Schweiz bewusst nicht beglichen zu haben. Zudem werde er Gläubiger und Behörden mit irreführenden Versprechungen hingehalten haben. Diese Vorwürfe führten bereits dazu, dass ihm die Aufenthaltsbewilligung entzogen wurde. Die Kombination aus ausstehenden Zahlungen und dem Vorwurf der Täuschung hat seine rechtliche Position in der Schweiz massiv geschwächt.

Der Entzug der Aufenthaltsbewilligung war ein frühes Zeichen dafür, dass die Schweizer Behörden seine Anwesenheit als problematisch einstufen. Die Vorwürfe der irreführenden Kommunikation deuten darauf hin, dass die Glaubwürdigkeit von Lars Windhorst bei den beteiligten Parteien bereits stark angegriffen ist. Diese Informationen bilden die Grundlage für die aktuelle juristische Eskalation.

Konkurs von Tennor International

Im September 2026 wurde über die Gesellschaft "Tennor International" von Lars Windhorst in Zug auf Antrag eines Gläubigers der Konkurs eröffnet. Dies ist ein weiterer schwerwiegender Schritt in der Abwicklung seiner finanziellen Angelegenheiten. Der Konkurs bedeutet, dass das Unternehmen nicht mehr als eigenständiger wirtschaftlicher Akteur agieren kann und die Insolvenzmasse zur Befriedigung der Gläubiger herangezogen wird.

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Die Eröffnung des Konkurses steht im direkten Zusammenhang mit den massiven Schulden, die durch das gescheiterte Engagement bei Hertha BSC entstanden sind. Lars Windhorst hatte im Jahr 2019 insgesamt 374 Millionen Euro in den damaligen Bundesliga-Klub investiert. Das Ziel war es, Berlin zu einem "Big City Club" zu formen, doch dieses Unternehmensendete im Chaos. Der Verein stieg schließlich in die zweite Liga ab, was das Ende der Investitionswelle markierte und die Grundlage für die jetzige Schuldenkrise legte.

Folgen für Gläubiger und Investoren

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die Gläubiger von Lars Windhorst nicht aufgeben. Die 36 Betreibungen und die Pfändungsmaßnahmen sind ein klares Signal, dass die Forderungen durchgesetzt werden sollen, solange noch Vermögenswerte ausfindig gemacht werden können. Für die Betroffenen bedeutet dies eine lange juristische Schlacht, die jedoch durch die klaren Urteile des Obergerichts in Zug an Dynamik gewonnen hat.

Die Verknüpfung zwischen dem privaten Vermögen von Lars Windhorst und seinen geschäftlichen Fehlern in Berlin wird von den Behörden rigoros verfolgt. Die Tatsache, dass die Schweiz auch nach dem Umzug in die Emirate Zugriff auf seinen letzten Wohnsitz nimmt, unterstreicht die internationale Reichweite deutscher und europäischer Gläubigeransprüche. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, weitere Vermögenswerte außerhalb der Schweiz zu identifizieren oder ob die Zwangsvollstreckung auf das vorhandene, aber eingefrorene Vermögen beschränkt bleibt.