Las Vegas Sands und Sands China erneut in Dow Jones Nachhaltigkeitsindizes aufgenommen

Las Vegas Sands (NYSE:LVS) und seine Tochtergesellschaft Sands China Ltd. wurden erneut in die renommierten Dow Jones Best-in-Class Indizes aufgenommen, was ihr Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Unternehmensführung unterstreicht.

Las Vegas Sands (NYSE:LVS) und seine asiatische Tochtergesellschaft Sands China Ltd. wurden erneut in die renommierten Dow Jones Best-in-Class Indizes aufgenommen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, wurde in die Dow Jones Best-in-Class World und North America 2026 Indizes aufgenommen und behält damit seine Position auf beiden Listen seit 2020.

Sands China Ltd. seinerseits wurde in die Dow Jones Best-in-Class World und Asia Pacific 2026 Indizes aufgenommen und setzt damit seine Mitgliedschaft seit 2022 fort. Von 16 zur Teilnahme in der Kategorie Casino und Glücksspiel eingeladenen Unternehmen sind Sands und Sands China die einzigen beiden, die dieses Jahr im Dow Jones Best-in-Class World Index vertreten sind. Sands ist das einzige Unternehmen in dieser Kategorie, das im Nordamerika-Index gelistet ist, während Sands China eines von nur zwei Unternehmen im Asien-Pazifik-Index ist.

Der Dow Jones Best-in-Class World Index umfasst globale Nachhaltigkeitsführer, die von S&P Global im Rahmen der Corporate Sustainability Assessment (CSA) identifiziert wurden. Er repräsentiert die Top 10 % der größten 2.500 Unternehmen im S&P Global Broad Market Index (BMI) basierend auf langfristigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kriterien.

Die Dow Jones Best-in-Class North America und Asia Pacific Indizes repräsentieren die Top 20 % der 600 größten nordamerikanischen Unternehmen bzw. der 600 größten Unternehmen der entwickelten asiatisch-pazifischen Region im S&P Global BMI nach denselben Kriterien. Katarina Tesarova, Senior Vice President und Chief Sustainability Officer, sagte: 'Unsere fortgesetzte Aufnahme in diese prestigeträchtige Gruppe von Unternehmen unterstreicht unser Engagement für ein robustes und diszipliniertes Umwelt-, Sozial- und Governance-Programm, das mit Strenge, Verantwortung und Transparenz verankert ist.

Unsere Platzierungen zeigen auch die ESG-Führungsposition, die wir in der Hotel- und Glücksspielbranche einnehmen, angetrieben durch unsere Säulen der Unternehmensverantwortung: Menschen, Gemeinschaften und Planet.

' Unter der Säule 'Menschen' hat Sands sein Ziel von 2021-2025, 200 Millionen Dollar in Personalentwicklungsprogramme zu investieren, übertroffen und bis Ende 2025 mehr als 270 Millionen Dollar ausgegeben. Sands hat auch sein Gemeinschaftsziel übertroffen, zwischen 2021-2025 250.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit von Teammitgliedern zu leisten; bis Ende 2025 kamen mehr als 290.000 Stunden zusammen.

Bei der Planet-Säule übertraf Sands seine Ambitionen für 2021-2025 und reduzierte seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis Ende 2025 um 54 % gegenüber dem Basisjahr 2018, womit sowohl das von der Science Based Targets Initiative validierte Reduktionsziel von 17,5 % als auch das auf 1,5°C ausgerichtete 30 %-Reduktionsziel übertroffen wurden. Sands hat die CSA zusammen mit einer Reihe externer Benchmarks und Industriestandards genutzt, um seine Corporate-Responsibility-Programme und -Ziele zu gestalten.

Diese Anerkennung half dem Unternehmen, nicht nur in die Dow Jones Best-in-Class Indizes aufgenommen zu werden, sondern auch in andere Rankings wie Fortunes World's Most Admired Companies 2026, Newsweeks America's Most Responsible Companies 2026 und America's Greenest Companies 2026 sowie in die CDP A-List für Klimawandel 2025. Die Dow Jones Best-in-Class Indexfamilie, einschließlich des Dow Jones Best-in-Class World Index, wurde 1999 als Pionierserie globaler Nachhaltigkeits-Benchmarks eingeführt.

Die S&P Global CSA bewertet jährlich 12.000 Unternehmen weltweit und misst die Leistung in einer Vielzahl branchenspezifischer wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Kriterien, die für Nachhaltigkeitsinvestoren relevant sind. Weitere Informationen zu Sands' ESG-Initiativen finden Sie im aktuellen ESG-Bericht unter https://www.sands.com/resources/reports/. Sands (NYSE:LVS) ist ein führender globaler Entwickler und Betreiber von Integrierten Resorts. Die ikonischen Resorts des Unternehmens fördern wertvollen Freizeit- und Geschäftstourismus und bringen erhebliche wirtschaftliche Vorteile, nachhaltige Arbeitsplätze, finanzielle Chancen für lokale Unternehmen und Gemeinschaftsinvestitionen.

Zum Portfolio gehören Marina Bay Sands in Singapur sowie The Venetian Macao, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao, Four Seasons Hotel Macao und Sands Macao in Macao SAR, China, durch Mehrheitsbeteiligung an Sands China Ltd. Das Engagement für verantwortungsvolles Handeln basiert auf den Säulen Menschen, Gemeinschaften und Planet. Die ESG-Führungsrolle des Unternehmens führte zur Aufnahme in die Dow Jones Best-in-Class Indizes sowie in Fortunes Liste der World's Most Admired Companies





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