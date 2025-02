Lasagne ohne Ofen: Ein schnellem Rezept für die Pfanne

Dieses einfache Rezept zeigt, wie du eine köstliche Lasagne ohne Ofen in der Pfanne zubereiten kannst. Lass dich von der One-Pot-Lösung begeistern und genieße eine schnelle und leckere Mahlzeit.

Lass dich von dem Gedanken an eine köstliche Lasagne verführen, aber hast keine Zeit für den Ofen? Kein Problem! Mit diesem einfachen Rezept kannst du eine leckere Lasagne in der Pfanne zubereiten. Du benötigst nur eine einzige Pfanne, um dieses One-Pot-Gericht zu zaubern. Vergiss das lange Einwöhnen im Ofen - hier ist alles schnell und einfach. Die klassische Bechamel-Soße kannst du durch Cremefine ersetzen, falls du es eilig hast.

Natürlich kannst du auch die traditionelle Bechamel zubereiten, wenn du mehr Zeit und Lust hast. Das Rezept ist kinderleicht: Zwiebeln und Knoblauch klein hacken und in der Pfanne anbraten. Tomatenmark dazugeben und das Hackfleisch mit anbraten, bis es durchgebräunt ist. Anschließend die gehackten, passierte Tomaten und die Lasagneplatten (am besten zerbrochen) dazugeben. Alles für ca. 25 Minuten köcheln lassen. Lasagne ist ein italienischer Klassiker, der sich auch perfekt für eine vegetarische Variante eignet. Ersetze einfach das Hackfleisch durch veganes Hack oder deine Lieblingsgemüse. Zucchini, Möhren, Sellerie oder Champignons eignen sich hervorragend. Schneide sie einfach in kleine Stücke, um eine köstliche Hack-Alternative zu kreieren





Lasagne Pfannen-Lasagne One-Pot-Rezept Schnell Vegetarische Lasagne

