Laschet, Meloni und Selenskyj: EU-Stimme und Ukraine-Krise

Armin Laschet und Giorgia Meloni fordern eine einheitliche EU-Position für Ukraine-Friedensverhandlungen. Gleichzeitig eskaliert die Krise in Kiew mit neuen Angriffen und Korruptionsvorwürfen.

Armin Laschet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, unterstützt deutlich die Initiative von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Beide fordern eine einheitliche europäische Stimme für die anstehenden Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg. Laschet plädiert dafür, einen speziellen europäischen Beauftragten zu ernennen, der exklusiv im Namen der Europäischen Union mit Kiew und Moskau verhandeln soll.

Einheitliche Vertretung gefordert

Laschet kritisiert in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera, dass die EU-Mitgliedstaaten gegenwärtig weiterhin eigene, parallele diplomatische Kontakte pflegen. Diese fragmentierte Strategie sei nicht mehr zeitgemäß. Er lässt die konkrete Auswahl des Bevollmächtigten offen, betont aber, dass eine entscheidende Weichenstellung beim Europäischen Rat in den Tagen vom 17. und 18. Dezember erwartet wird.

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Die Forderung nach einer gebündelten Verhandlungsposition wird vor dem Hintergrund komplexer geopolitischer Spannungen laut. Ziel ist es, die politische Kohärenz der 27 Mitgliedstaaten zu stärken und einen klaren, konsistenten Dialogkanal mit den Konfliktparteien Ukraine und Russland zu etablieren.

Skans und Sanktionen im Inlandsgeheimdienst

Parallel zu den diplomatischen Bemühungen verschärft sich die Lage im Inneren der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach einem schweren Korruptionsskandal weitreichende personelle Konsequenzen beim Inlandsgeheimdienst SBU an. Der Staatschef erklärte in einer Videoansprache, dass es bereits erste Entlassungen gegeben habe, weitere Personalentscheidungen jedoch noch bevorstehen.

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Selenskyj bezeichnete die mutmaßlichen Verbrechen als beschämend und absolut inakzeptabel für einen Staat im Kriegszustand. Er forderte eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge. Anti-Korruptionsermittler werfen hochrangigen Mitarbeitern des SBU, Teilen der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft vor, eine organisierte kriminelle Gruppe geschützt zu haben.

Diese kriminelle Struktur soll nach Angaben der Ermittler unter anderem den Handel mit Drogen und Falschgeld betrieben sowie betrügerische Zentren betrieben haben. Um künftige Missstände zu verhindern, schlägt Präsident Selenskyj zudem ein neues Gesetz vor, das alle Mitarbeiter des SBU zur vollständigen Offenlegung ihres Vermögens verpflichtet.

Militärische Eskalation und Sprachgesetz

Auf dem Schlachtfeld berichten ukrainische Quellen von erheblichen Schäden bei russischen Streitkräften. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew wurden zwei russische Iskander-Raketensysteme in der Oblast Brjansk angegriffen. Zudem sollen Einheiten ein russisches Flugabwehrsystem vom Typ Pantsir-S1 in der Region ins Visier genommen haben. Weitere Ziele waren Militärlogistikdepots in der besetzten Region Luhansk sowie eine Ansammlung von Drohnenoperatoren in der Oblast Saporischschja.

Gleichzeitig droht Konfliktparteien erhöhter Druck. Präsident Selenskyj warf Russland vor, die Intensität der Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur gezielt vor den für den kommenden Dienstag und Mittwoch geplanten Friedensgesprächen in Abu Dhabi zu steigern. Selenskyj argumentierte auf der Plattform X, Moskau versuche so, die Verhandlungsposition Kiews und seiner westlichen Partner zu schwächen. Dabei sollen auch Raketen nordkoreanischer Produktion zum Einsatz gekommen sein.

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Repressionen gegen Amtsträger und Energiekrise

Die Situation in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat sich durch massive nächtliche Angriffe weiter verschlechtert. Russische Raketen trafen Energieanlagen und die Nordbrücke über den Dnipro. Bürgermeister Witali Klitschko dokumentierte die Schäden an der Druckwelle und bestätigte Ausfälle bei Strom, Wasser und Fernwärme, was in einer Zeit mit Temperaturen knapp über Null besondere Härten bedeutet. Behörden gehen von mindestens zwei Toten und einem Dutzend Verletzten aus.

Innerhalb der ukrainischen Führung zeigt sich Disziplinproblematik. Kyrylo Budanow, Leiter des Präsidialamtes, muss ein Bußgeld zahlen, weil er in offizieller Funktion Russisch sprach. Die Bevollmächtigte für den Schutz der Staatssprache, Olena Iwanowska, bestätigte die Strafe. Das Bußgeld beträgt bis zu 8500 Hrywnja. Budanow hatte damit versucht, Proteste vor einem provisorischen Militärgefängnis bei Kiew zu beruhigen.

Selenskyj zeigt sich auch gegenüber internationalen Vorschlägen skeptisch. Er beurteilt den US-Vorschlag zu einer neuen europäischen Sicherheitsordnung kritisch und nannte ihn sogar potentiell gefährlich in einem CNN-Interview. Der ukrainische Präsident betonte, dass zuerst der Weg zur Beendigung des Krieges geklärt werden müsse, bevor solche großen Ordnungsrahmen diskutiert werden können.