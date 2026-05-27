Lasse Andersson, ein Star von Füchse, wechselt im Sommer wie geplant zurück in die Heimat zu HØJ EliteBerlins Torgarant Andersson. Andersson hat seine Entscheidung nicht leicht gefunden, aber letztendlich steht zu seinem Wort. Seine Ziele sind nicht verändert, und er möchte mit HØJ an die Spitze klettern, es dauert nur ein Jahr länger.

Beide Vereine hatten es bereits verkündet: Trotz des überraschenden Abstieg s aus der ersten dänischen Liga wechselt Füchse -Star Lasse Andersson (32) im Sommer wie geplant zurück in die Heimat zu HØJ EliteBerlins Torgarant Andersson (131 Tore, 5,5 im Schnitt pro Spiel).

Anderssons neuer Verein, HØJ, hat sich bereits auf die Meisterschaft konzentriert und will mit ihm um die Meisterschaft spielen. Lasse Andersson hat seine Entscheidung nicht leicht gefunden, aber letztendlich steht zu seinem Wort. Seine Ziele sind nicht verändert, und er möchte mit HØJ an die Spitze klettern, es dauert nur ein Jahr länger. Andersson hat auch nicht gerechnet, dass sein neuer Verein mit dem Abstieg seiner alten Mannschaft hätte.

Er sieht die ganze Situation als einen Reality-Check für HØJ und ist sauer auf seinen neuen Verein und den Abstieg. Torhüter Jannick Green (37) hat sich wie Andersson entschieden, mit in die 2. Liga zu gehen. Andersson sieht die Veränderung nicht als eine große Sorge, denn er hat selbst so entschieden.

Anderssons dänischer Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen hat gut über seine Rolle gesprochen, aber Andersson hat selbst eine große Verantwortung jetzt für sich, wenn die Gegner nicht Magdeburg und Barcelona heißen. Andersson hat auch nicht auf 80 Prozent gespielt, und er hat für Dänemark zu spielen keine gratis Tickets





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